Уволился, но остался работать: чиновник, продавший троллейбусное депо, написал заявление об уходе

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля Александр Асриянц покинул свой пост. При этом он останется работать в структуре городской власти и продолжит курировать ту же сферу.
— Александр Асриянц уволился по собственному желанию, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Он останется советником, будет курировать ту же сферу.
Ранее он уже работал у Владимира Волкова советником после того, как покинул должность заместителя мэра Ярославля. Потом перешёл в КУМИ. Теперь возглавлять комитет по управлению муниципальным имуществом с приставкой «и.о.» будет первый заместитель руководителя комитета Валерия Мусатова.
Председателем КУМИ Асриянц не проработал и года, но успел засветиться в нескольких скандалах. Одним из самых громких стала продажа троллейбусного депо на улице Городской Вал под застройку жилого комплекса.
Напомним, Александр Асриянц, как и Валерия Мусатова, переехали в Ярославль вместе с тогда ещё будущим мэром Владимиром Волковым. Там они работали в команде Волкова, когда тот занимал должность главы Переславля-Залесского.
UPD
Обновлено в 12:14 (13.06.2020 г.)
Появилась информация, что Александр Асриянц вместо перехода на должность советника мэра Ярославля готовится к переезду в Москву.