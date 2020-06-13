Уволился, но остался работать: чиновник, продавший троллейбусное депо, написал заявление об уходе

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля Александр Асриянц покинул свой пост. При этом он останется работать в структуре городской власти и продолжит курировать ту же сферу.



— Александр Асриянц уволился по собственному желанию, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Он останется советником, будет курировать ту же сферу.

Ранее он уже работал у Владимира Волкова советником после того, как покинул должность заместителя мэра Ярославля. Потом перешёл в КУМИ. Теперь возглавлять комитет по управлению муниципальным имуществом с приставкой «и.о.» будет первый заместитель руководителя комитета Валерия Мусатова.

