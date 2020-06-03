«Бросает тень на всех»: ярославские депутаты потребовал от коллеги отказаться от элитного участка

— Было установлено, что депутат имеет правовые основания для предоставления земельного участка. Предоставление участка было произведено в соответствии со всеми процедурами, которые установлены нормативно-правовыми актами. В результате проведенной проверки комиссия не усмотрела конфликта интересов. При этом депутатом не были соблюдены требования законодательства о противодействии коррупции в части подачи в муниципалитет уведомления о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, что могло привести к конфликту интересов. Учитывая это, комиссией было решено, что депутатом не соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов, — сообщил председатель комиссии Олег Ненилин на заседании муниципалитета 3 июня.



Эти материалы будут направлены в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Между тем, некоторые коллеги уже призвали Алексея Таганова отказаться от участка.

— Приобретите для своей многодетной семьи участок, которые, как правило, дают в такой ситуации другим многодетным семьям, — не элитный и не в центре города. А освободившийся участок отдайте действительно нуждающимся или той пожилой женщине, семья которой пользовалась им долгие годы. Теперь им приходится доказывать свое право в судах. Также обращаемся к мэрии. Речь идет о том, что данный поступок бросает тень на весь муниципалитет. Поэтому, мэрия, возьмите ситуацию под контроль, чтобы впредь не допускать подобных фактов. Такими действиями мэрия подрывает доверие людей к власти, — выступила представитель фракции КПРФ Евгения Овод.

