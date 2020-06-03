«Бросает тень на всех»: ярославские депутаты потребовал от коллеги отказаться от элитного участка

Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов нарушил антикоррупционное законодательство. К такому выводу пришла комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности. Речь идет о рассмотрении ситуации, когда Алексей Таганов как многодетный отец получил от мэрии бесплатный земельный участок. Правда, оказался этот участок не на окраине города, как у многих других многодетных семей, а на берегу Волги, недалеко от центра. Участком много лет пользовалась пожилая женщина, но земля не была как следует на неё оформлена. Горожан тогда эта ситуация возмутила. Сам же депутат заверял, что действовал исключительно по закону. Комиссия муниципалитета опровергла многие претензии к Таганову, но кое в чём всё-таки нашла нарушения.
— Было установлено, что депутат имеет правовые основания для предоставления земельного участка. Предоставление участка было произведено в соответствии со всеми процедурами, которые установлены нормативно-правовыми актами. В результате проведенной проверки комиссия не усмотрела конфликта интересов. При этом депутатом не были соблюдены требования законодательства о противодействии коррупции в части подачи в муниципалитет уведомления о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, что могло привести к конфликту интересов. Учитывая это, комиссией было решено, что депутатом не соблюдены требования об урегулировании конфликта интересов, — сообщил председатель комиссии Олег Ненилин на заседании муниципалитета 3 июня.
Эти материалы будут направлены в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Между тем, некоторые коллеги уже призвали Алексея Таганова отказаться от участка.
— Приобретите для своей многодетной семьи участок, которые, как правило, дают в такой ситуации другим многодетным семьям, — не элитный и не в центре города. А освободившийся участок отдайте действительно нуждающимся или той пожилой женщине, семья которой пользовалась им долгие годы. Теперь им приходится доказывать свое право в судах. Также обращаемся к мэрии. Речь идет о том, что данный поступок бросает тень на весь муниципалитет. Поэтому, мэрия, возьмите ситуацию под контроль, чтобы впредь не допускать подобных фактов. Такими действиями мэрия подрывает доверие людей к власти, — выступила представитель фракции КПРФ Евгения Овод.
Мы попытались взять комментарий о ситуации у самого Алексея Таганова. Но пока на наши звонки и сообщения в мессенджере он не ответил.
Напомним, скандал по поводу полученного депутатом участка на Тверицкой набережной Ярославля разгорелся в середине апреля. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка площадью 6,9 сотки — 944 тысячи 964 рубля. Но Алексей Таганов получил землю совершенно бесплатно как многодетный отец.
— Я обратился с заявлением о предоставлении земельного участка на Тверицкой набережной как отец троих детей и состоящий на учете в качестве имеющего право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. В феврале 2018 года со мной был заключен договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, — рассказал тогда депутат.
80-летняя бабушка, которая до этого пользовалась землей, попробовала через суд узаконить своё право на эту землю, но проиграла.