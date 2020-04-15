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Политика

Игра в «земельки»: ярославский депутат оформил себе бесплатный участок на Тверицкой набережной

Прокуратура потребовала у муниципалитета разобраться, не было ли конфликта интересов

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6,9 сотки земли на Тверицкой набережной напротив Стрелки депутат муниципалитета получил бесплатно

6,9 сотки земли на Тверицкой набережной напротив Стрелки депутат муниципалитета получил бесплатно

Ярославский депутат, председатель комиссии муниципалитета по социальной политике Алексей Таганов оформил себе бесплатный участок на Тверицкой набережной. Об этом стало известно после того, как в муниципалитет города на прошлой неделе поступило обращение из прокуратуры с просьбой проверить, нет ли в действиях Таганова конфликта интересов. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка площадью 6,9 сотки944 тысяч 964 рубля. Но семье депутата не пришлось платить за него ни копейки. При этом Алексей Таганов заявил, что действовал исключительно в рамках закона. По его словам, правом на получение земли он воспользовался как отец троих детей. Многодетным семьям участки предоставляются в аренду без торгов. Депутат говорит, что просто нашёл свободную землю на кадастровой карте города.

— Я обратился с заявлением о предоставлении земельного участка на Тверицкой набережной, как отец троих детей и состоящий на учете в качестве имеющего право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. В феврале 2018 года со мной был заключен договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, — рассказал Таганов.

Судя по картам, речь идёт об этом участке

Судя по картам, речь идёт об этом участке

До того, как депутат оформил аренду на землю, этим участком пользовалась 80-летняя пенсионерка. Она хотела узаконить своё право на землю, но мэрия предпочла отдать надел депутату.

— Здесь раньше был расположен индивидуальный жилой дом, находящийся в общей долевой собственности нескольких лиц. В 1970-х годах этот аварийный дом был расселен с предоставлением владельцам благоустроенных жилых помещений. Само строение разобрали. Земельный участок длительное время самовольно, без документов на землю, использовался бывшими собственниками дома для садоводства и огородничества. На участке имелись хозяйственные постройки. На основании результатов муниципального земельного контроля мэрия Ярославля обратилась в суд с иском к лицам, самовольно использующим земельный участок, о прекращении права собственности на жилой дом, снятии его с государственного кадастрового учета и освобождении земельного участка. Пользователем был предъявлен к мэрии встречный иск о признании за ней права собственности на жилой дом и земельный участок. Согласно решению Заволжского районного суда Ярославля, вступившего в законную силу 30 июля 2018 года, граждане, самовольно использовавшие земельный участок, обязаны были за свой счет освободить территорию от хозяйственных построек, — прокомментировали в мэрии Ярославля.

Алексей Таганов в 2002 году окончил ЯГПУ им. Ушинского по специальности «социальная педагогика». Получил также образование по специальности «менеджмент организации».
Также возглавляет Ярославскую областную детскую общественную организацию «Содружество детей Ярославии», председатель.
Состоит во фракции партии «Единая Россия».
По декларации за 2018 год, у Алексея Таганова в семье два автомобиля, две квартиры (91 и 27 кв. м) и два земельных участка — 600 и 400 кв. м.
У Таганова трое детей.

Многие многодетные семьи сейчас удивляются, как удачно обнаружил такой замечательный участок Алексей Таганов. А вот член правления общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина сказала, что в 2018 году, когда Таганов и оформил землю в аренду, это было вполне реально.

— Сейчас есть два способа получения участка многодетной семьёй. Первый — по очереди. В этом случае участок предоставляется в собственность семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Но выбирает участок сама мэрия. Второй способ — найти участок самим: либо воспользоваться кадастровой картой, либо претендовать на участок, который был выставлен мэрией на торги, но так и не был продан. В этом случае землю дают в аренду, но в последующем её можно оформить в собственность. В 2018 году найти более-менее приличный участок было вполне реально. Люди оформляли землю, в том числе и на Тверицкой набережной. При этом при предоставлении земли в аренду не учитывался критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий. Сейчас с этим стало гораздо сложнее — и участков уже хороших не осталось, и мэрия почему-то ввела критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий для выдачи участков в аренду. На основании чего, мы пока не можем понять, — прокомментировала Елена Воронина.

Участок заброшен

Участок заброшен

Этот вопрос мы адресовали в городскую администрацию.

Между тем, насколько чистой всё-таки была сделка мэрии и депутата, предстоит разобраться комиссии муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности. По словам председателя муниципалитета Артура Ефремова, на рассмотрение подобных вопросов дается 60 дней. Предполагается, что ситуацию с Тагановым обсудят на очередном заседании комиссии в мае.

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Алексей Тагановдепутатземельный участок
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