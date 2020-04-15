Игра в «земельки»: ярославский депутат оформил себе бесплатный участок на Тверицкой набережной

Ярославский депутат, председатель комиссии муниципалитета по социальной политике Алексей Таганов оформил себе бесплатный участок на Тверицкой набережной. Об этом стало известно после того, как в муниципалитет города на прошлой неделе поступило обращение из прокуратуры с просьбой проверить, нет ли в действиях Таганова конфликта интересов. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка площадью
— Я обратился с заявлением о предоставлении земельного участка на Тверицкой набережной, как отец троих детей и состоящий на учете в качестве имеющего право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка. В феврале
До того, как депутат оформил аренду на землю, этим участком пользовалась
— Здесь раньше был расположен индивидуальный жилой дом, находящийся в общей долевой собственности нескольких лиц. В
Алексей Таганов в 2002 году окончил ЯГПУ
Также возглавляет Ярославскую областную детскую общественную организацию «Содружество детей Ярославии», председатель.
Состоит во фракции партии «Единая Россия».
По декларации за 2018 год, у Алексея Таганова в семье два автомобиля, две квартиры (91 и
У Таганова трое детей.
Многие многодетные семьи сейчас удивляются, как удачно обнаружил такой замечательный участок Алексей Таганов. А вот член правления общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина сказала, что в
— Сейчас есть два способа получения участка многодетной семьёй. Первый — по очереди. В этом случае участок предоставляется в собственность семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Но выбирает участок сама мэрия. Второй способ — найти участок самим: либо воспользоваться кадастровой картой, либо претендовать на участок, который был выставлен мэрией на торги, но так и не был продан. В этом случае землю дают в аренду, но в последующем её можно оформить в собственность. В
Этот вопрос мы адресовали в городскую администрацию.
Между тем, насколько чистой всё-таки была сделка мэрии и депутата, предстоит разобраться комиссии муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности. По словам председателя муниципалитета Артура Ефремова, на рассмотрение подобных вопросов дается