Игра в «земельки»: ярославский депутат оформил себе бесплатный участок на Тверицкой набережной

Алексей Таганов в 2002 году окончил ЯГПУ им. Ушинского по специальности «социальная педагогика». Получил также образование по специальности «менеджмент организации».

Также возглавляет Ярославскую областную детскую общественную организацию «Содружество детей Ярославии», председатель.

Состоит во фракции партии «Единая Россия».

По декларации за 2018 год, у Алексея Таганова в семье два автомобиля, две квартиры (91 и 27 кв. м ) и два земельных участка — 600 и 400 кв. м .

У Таганова трое детей.

Многие многодетные семьи сейчас удивляются, как удачно обнаружил такой замечательный участок Алексей Таганов. А вот член правления общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина сказала, что в 2018 году , когда Таганов и оформил землю в аренду, это было вполне реально.

