Депутат предложил объединить Ярославскую и Костромскую области

Вчера, 13 мая, на заседании муниципалитета Ярославля депутат Дмитрий Петровский вышел с оригинальным предложением — объединить Ярославскую и Костромскую области.
— Сейчас непростая экономическая ситуация, регионы надо объединять для уменьшения расходов на содержание органов власти и упрощения порядков подчинения. Чтоб ни Костроме, ни Ярославлю не было обидно, предлагаю назвать область в честь заслуг Петра Первого — Петровской. Великий реформатор Петр Первый именно в наших краях закладывал мощь нашего флота, — обосновал народный избранник.
Правда, инициативу Петровского поддержало всего пять депутатов. Поэтому предложение дальше обсуждения пока не пошло. Однако депутат пообещал не сдаваться и работать над продвижением своей идеи.
Сама идея не нова. Так, в Архангельской области врио губернатора Александр Цыбульский уже подписал меморандум об объединении с Ненецким Автономным округом.