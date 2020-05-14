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Депутат предложил объединить Ярославскую и Костромскую области

И переименовать регион в Петровский

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Депутат муниципалитета Ярославля предложил объединить Ярославскую и Костромскую области

Депутат муниципалитета Ярославля предложил объединить Ярославскую и Костромскую области

Вчера, 13 мая, на заседании муниципалитета Ярославля депутат Дмитрий Петровский вышел с оригинальным предложением — объединить Ярославскую и Костромскую области.

— Сейчас непростая экономическая ситуация, регионы надо объединять для уменьшения расходов на содержание органов власти и упрощения порядков подчинения. Чтоб ни Костроме, ни Ярославлю не было обидно, предлагаю назвать область в честь заслуг Петра Первого — Петровской. Великий реформатор Петр Первый именно в наших краях закладывал мощь нашего флота, — обосновал народный избранник.

Правда, инициативу Петровского поддержало всего пять депутатов. Поэтому предложение дальше обсуждения пока не пошло. Однако депутат пообещал не сдаваться и работать над продвижением своей идеи.

Сама идея не нова. Так, в Архангельской области врио губернатора Александр Цыбульский уже подписал меморандум об объединении с Ненецким Автономным округом.

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объединение областейДмитрий Петровский
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