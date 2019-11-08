Евгений Урлашов устроился в колонии на работу: чем занимается и сколько получает

Бывший мэр Ярославля был осуждён по двум эпизодам: его приговорили к 12,5 года колонии и 60-миллионному штрафу

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов удивил сотрудников и заключённых исправительной колонии № 2 в Рыбинске, в которой он отбывает своё наказание. В исправительном учреждении говорят, что он стал более общительным и даже устроился на работу.



— Он заступил на работу в часть интендантской службы: выдаёт положенные осужденным вещи — матрацы, фуфайки, постельное, одноразовые станки, обувь и прочее, — рассказал источник 76.RU. — Свой досуг он по-прежнему предпочитает проводить за чтением книг.



В России трудоспособные осуждённые работать обязаны по закону. В Уголовно-исполнительном кодексе значится, что «отказ от работы или её прекращение оказывают дезорганизующее влияние на осуждённых и квалифицируются как злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания». Работающим же заключённым платят зарплату. Правда, деньги на руки, как на воле, им не выдают.

