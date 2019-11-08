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Евгений Урлашов устроился в колонии на работу: чем занимается и сколько получает

Стали известны новые подробности о жизни экс-мэра Ярославля за колючей проволокой

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Бывший мэр Ярославля был осуждён по двум эпизодам: его приговорили к 12,5 года колонии и 60-миллионному штрафу

Бывший мэр Ярославля был осуждён по двум эпизодам: его приговорили к 12,5 года колонии и 60-миллионному штрафу

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов удивил сотрудников и заключённых исправительной колонии № 2 в Рыбинске, в которой он отбывает своё наказание. В исправительном учреждении говорят, что он стал более общительным и даже устроился на работу.

— Он заступил на работу в часть интендантской службы: выдаёт положенные осужденным вещи — матрацы, фуфайки, постельное, одноразовые станки, обувь и прочее, — рассказал источник 76.RU. — Свой досуг он по-прежнему предпочитает проводить за чтением книг.

В России трудоспособные осуждённые работать обязаны по закону. В Уголовно-исполнительном кодексе значится, что «отказ от работы или её прекращение оказывают дезорганизующее влияние на осуждённых и квалифицируются как злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания». Работающим же заключённым платят зарплату. Правда, деньги на руки, как на воле, им не выдают.

— Деньги перечисляются на лицевые счета осуждённых, — объяснил заместитель начальника управления ФСИН России по Ярославской области Павел Рыжов. — Заработная плата заведующего складом отдела интендантского и коммунально-бытового обеспечения в ИК-2 составляет не ниже установленного законодательством России минимального размера оплаты труда.

На сегодняшний день МРОТ в Ярославской области — 11 тысяч 280 рублей. Из зарплаты у заключённых вычитается не только налог, как у всех россиян, но и деньги на содержание (еда, одежда, средства личной гигиены и т. д.). Плюс из своей получки Евгений Урлашов должен гасить назначенный ему штраф.

— Около 2/3 штрафа он уже погасил, на сегодняшний день осталось заплатить порядка 20 миллионов рублей, — сообщила представитель экс-мэра Ярославля Светлана Ефимова.

Получается, что даже если бы с зарплаты Урлашова не вычитали налог и деньги на содержание, то оплачивать штраф ему при таких доходах пришлось около 150 лет. Выходит, что никаких денег он не увидит, работая в колонии сколь угодно долго.

Евгений Урлашов был осуждён по двум эпизодам: за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам колонии и 60-миллионному штрафу. С учётом отбывания в СИЗО во время следствия и суда экс-мэр уже отсидел половину срока и погасил большую часть штрафа. Ранее осуждённый Урлашов отказывался от предлагаемых в колонии вакансий.

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КОММЕНТАРИИ (1)

УсталСпорСДур.
8 ноя 2019 в 12:45

Выпустите Человека, негодяи!