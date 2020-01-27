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Суд отказал экс-мэру Ярославля в смягчении наказания: на что надеялся Евгений Урлашов

Заседание прошло в Рыбинском городском суде

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Бывший мэр Ярославля был осуждён по двум эпизодам: его приговорили к 12,5 годам колонии и 60-миллионному штрафу

Бывший мэр Ярославля был осуждён по двум эпизодам: его приговорили к 12,5 годам колонии и 60-миллионному штрафу

Сегодня Рыбинский городской суд рассмотрел вопрос о замене лишения свободы принудительными работами бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову.

— Суд отказал в удовлетворении просьбы осуждённого, — сообщили в суде.

Евгений Урлашов был осуждён по двум эпизодам: за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам колонии и 60-миллионному штрафу. С учётом отбывания в СИЗО во время следствия и суда экс-мэр уже отсидел половину срока и погасил большую часть штрафа. Поначалу осуждённый Урлашов отказывался от предлагаемых в колонии вакансий, но в прошлом году он устроился на работу по месту отбывания наказания.

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Евгений Урлашовсуд
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
27 янв 2020 в 18:56

Это был народный и лучший мэр среди всех мэров, в Ярославле уж точно. Нынешние "власти" демонстративно упиваются своей безнаказанностью.

Гость
27 янв 2020 в 19:29

Думаю в интересах властей надо было отпустить Урлашова. Время его выхода не за горами. А за ним народ пойдет.