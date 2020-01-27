Суд отказал экс-мэру Ярославля в смягчении наказания: на что надеялся Евгений Урлашов

Сегодня Рыбинский городской суд рассмотрел вопрос о замене лишения свободы принудительными работами бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову.

— Суд отказал в удовлетворении просьбы осуждённого, — сообщили в суде.

Евгений Урлашов был осуждён по двум эпизодам: за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам колонии и 60-миллионному штрафу. С учётом отбывания в СИЗО во время следствия и суда экс-мэр уже отсидел половину срока и погасил большую часть штрафа. Поначалу осуждённый Урлашов отказывался от предлагаемых в колонии вакансий, но в прошлом году он устроился на работу по месту отбывания наказания.

