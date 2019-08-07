Ярославцы выйдут на площадь в поддержку акций протеста в Москве

Лишь одиночные пикеты не требуют согласования с администрацией
Фото: Александра Савельева
Ярославцы решили устроить акцию в поддержку москвичей, которые пытаются добиться допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие запланировано на 10 августа на Красной площади. Изначально организаторы хотели устроить массовый пикет возле Знаменской башни на площади Волкова, но мэрия города не дала разрешения на его проведение.
— Из-за отказа мэрии в проведении массового пикета акция пройдёт в новом формате: серия одиночных пикетов в самом сердце Ярославля — на Красной площади. Одиночные пикеты не требуют согласования с властями. Главное требование: в пикете всегда находиться один человек. Пикет предыдущего считается завершённым, когда плакат свёрнут, — сообщают организаторы акции.
Кроме освобождения московских кандидатов и допуска их на выборы, протестующие ярославцы хотят добиться освобождения политзаключенных и прекращения абсурдных уголовных дел, а также отставки тех, кто, по их мнению, причастен к фабрикации уголовных дел и к насилию в отношении протестующих. В список попал мэр Москвы, председатель Мосгоризбиркома и руководители Росгвардии и МВД.
Последний раз акция за честные выборы была в Москве 3 августа. Предыдущая была 27 июля. Тогда задержали более 1000 человек.