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Политика

Ярославцы выйдут на площадь в поддержку акций протеста в Москве

Чего хотят добиться протестующие

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Лишь одиночные пикеты не требуют согласования с администрацией

Фото: Александра Савельева

Ярославцы решили устроить акцию в поддержку москвичей, которые пытаются добиться допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие запланировано на 10 августа на Красной площади. Изначально организаторы хотели устроить массовый пикет возле Знаменской башни на площади Волкова, но мэрия города не дала разрешения на его проведение.

— Из-за отказа мэрии в проведении массового пикета акция пройдёт в новом формате: серия одиночных пикетов в самом сердце Ярославля — на Красной площади. Одиночные пикеты не требуют согласования с властями. Главное требование: в пикете всегда находиться один человек. Пикет предыдущего считается завершённым, когда плакат свёрнут, — сообщают организаторы акции.

Кроме освобождения московских кандидатов и допуска их на выборы, протестующие ярославцы хотят добиться освобождения политзаключенных и прекращения абсурдных уголовных дел, а также отставки тех, кто, по их мнению, причастен к фабрикации уголовных дел и к насилию в отношении протестующих. В список попал мэр Москвы, председатель Мосгоризбиркома и руководители Росгвардии и МВД.

Последний раз акция за честные выборы была в Москве 3 августа. Предыдущая была 27 июля. Тогда задержали более 1000 человек.

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КОММЕНТАРИИ (12)

гость
7 авг 2019 в 17:44

Это конечно лучше чем акции ЛГБТ, вопрос в том за что и по какому поводу -кого поддерживать собираетесь? оппозицию в норковых шубках или отстаивать принципы и положения Конституции?... Кстати обратите внимание вчера по Росси24 покзывали как разгоняют митинги в Европе и США -это вам показали что с вами будет так что готовьтесь

Гость
7 авг 2019 в 17:33

кто не выйдет тот терпила )

Гость
7 авг 2019 в 17:33

Боже мой, какой бред творится, высказывать свое мнение только по одному и только по очереди. Скоро на пикеты явку надо будет оформлять со всей бюрократией по неделе. Поскорей бы эта "сказочная жизнь" прекратилась.