Ярославцы выйдут на площадь в поддержку акций протеста в Москве

Ярославцы решили устроить акцию в поддержку москвичей, которые пытаются добиться допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие запланировано на 10 августа на Красной площади. Изначально организаторы хотели устроить массовый пикет возле Знаменской башни на площади Волкова, но мэрия города не дала разрешения на его проведение.



— Из-за отказа мэрии в проведении массового пикета акция пройдёт в новом формате: серия одиночных пикетов в самом сердце Ярославля — на Красной площади. Одиночные пикеты не требуют согласования с властями. Главное требование: в пикете всегда находиться один человек. Пикет предыдущего считается завершённым, когда плакат свёрнут, — сообщают организаторы акции.

