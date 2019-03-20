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Политика

У мэра Ярославля появится первый зам. Она приехала из Подмосковья

Перечисляем всех, кто уволился и устроился в администрацию при новом мэре

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Алла Кибец может стать правой рукой мэра

Фото: Алла Кибец/Facebook.com, Александра Савельева 

Мэр Ярославля привозит в город ещё одного чиновника из Подмосковья — бывшего бизнесмена Аллу Кибец. Сегодня на пресс-завтраке с журналистами он подтвердил, что именно она может стать его первым заместителем. 

— Сейчас кандидатура Аллы Геннадьевны проходит согласование. Решение о назначении будет принято на муниципалитете 10 апреля, — рассказал мэр Волков. 

С приходом Владимира Волкова в администрации Ярославля не заканчиваются кадровые перестановки. В разгар зимней уборки покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. У него были публичные конфликты с мэром. Ещё раньше мэр уволил директора городского «Спецавтохозяйства» Эдуарда Снежкова, которому об увольнении сообщили по телефону

В январе руководить бюджетными закупками города поставили чиновницу из Люберец, откуда когда-то приехал сам мэр Владимир Волков. Ещё один чиновник из Люберец, засветившийся в коммунальных скандалах, возглавил ярославские теплосети. Ещё один приезжий чиновник Александр Асриян стал советником мэра, и он тоже возглавил крупную городскую компанию. На днях администрацию покинула советник мэра Ольга Лилеева.

Напомним, на выборах мэра Ярославля Владимир Волков говорил, что менять сложившуюся команду в мэрии не планирует. Сам градоначальник прокомментировал ситуацию с чередой увольнений так: 

— Эти люди принимали самостоятельные решения. Я никого не выгоняю. Не могу комментировать за людей, принимающих самостоятельные решения, — ответил Волков. 

Алла Кибец работала в муниципальных предприятиях Красково (откуда приехал сам Волков), а затем поехала за ним в администрацию Переславля-Залесского в качестве первого заместителя главы. Ей 39 лет. 

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Анна Елкина

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КОММЕНТАРИИ (10)

гость
20 март 2019 в 17:12

У Волкова даже при поддержке Миронова добить Ярославль ну никак не получается. Подогнал себе ещё одного помощника из проверенных. Полный пипец!

Гост
20 март 2019 в 16:49

Сокрытие доходов россиян от россиян отказались признавать засекречиванием.
Депутат от КПРФ Николай Арефьев во время заседания отметил, что в связи с засекречиванием информации о доходах, которая раньше публиковалась Росстатом каждый месяц, будет тяжело решать вопросы о повышении уровня жизни, доходов россиян и их трудоустройстве.

ген
20 март 2019 в 16:39

да Вы что , какая неожиданность , вай вай вай , и откуда приехала - из Люберец , да кто же могу подумать ....

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