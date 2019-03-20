У мэра Ярославля появится первый зам. Она приехала из Подмосковья

Мэр Ярославля привозит в город ещё одного чиновника из Подмосковья — бывшего бизнесмена Аллу Кибец. Сегодня на пресс-завтраке с журналистами он подтвердил, что именно она может стать его первым заместителем.

— Сейчас кандидатура Аллы Геннадьевны проходит согласование. Решение о назначении будет принято на муниципалитете 10 апреля, — рассказал мэр Волков.

С приходом Владимира Волкова в администрации Ярославля не заканчиваются кадровые перестановки. В разгар зимней уборки покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. У него были публичные конфликты с мэром. Ещё раньше мэр уволил директора городского «Спецавтохозяйства» Эдуарда Снежкова, которому об увольнении сообщили по телефону.