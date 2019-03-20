У мэра Ярославля появится первый зам. Она приехала из Подмосковья

Перечисляем всех, кто уволился и устроился в администрацию при новом мэре
Алла Кибец может стать правой рукой мэра
Мэр Ярославля привозит в город ещё одного чиновника из Подмосковья — бывшего бизнесмена Аллу Кибец. Сегодня на пресс-завтраке с журналистами он подтвердил, что именно она может стать его первым заместителем.
— Сейчас кандидатура Аллы Геннадьевны проходит согласование. Решение о назначении будет принято на муниципалитете 10 апреля, — рассказал мэр Волков.
С приходом Владимира Волкова в администрации Ярославля не заканчиваются кадровые перестановки. В разгар зимней уборки покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. У него были публичные конфликты с мэром. Ещё раньше мэр уволил директора городского «Спецавтохозяйства» Эдуарда Снежкова, которому об увольнении сообщили по телефону.
В январе руководить бюджетными закупками города поставили чиновницу из Люберец, откуда когда-то приехал сам мэр Владимир Волков. Ещё один чиновник из Люберец, засветившийся в коммунальных скандалах, возглавил ярославские теплосети. Ещё один приезжий чиновник Александр Асриян стал советником мэра, и он тоже возглавил крупную городскую компанию. На днях администрацию покинула советник мэра Ольга Лилеева.
Напомним, на выборах мэра Ярославля Владимир Волков говорил, что менять сложившуюся команду в мэрии не планирует. Сам градоначальник прокомментировал ситуацию с чередой увольнений так:
— Эти люди принимали самостоятельные решения. Я никого не выгоняю. Не могу комментировать за людей, принимающих самостоятельные решения, — ответил Волков.
Алла Кибец работала в муниципальных предприятиях Красково (откуда приехал сам Волков), а затем поехала за ним в администрацию Переславля-Залесского в качестве первого заместителя главы. Ей 39 лет.
У Волкова даже при поддержке Миронова добить Ярославль ну никак не получается. Подогнал себе ещё одного помощника из проверенных. Полный пипец!
Сокрытие доходов россиян от россиян отказались признавать засекречиванием.
Депутат от КПРФ Николай Арефьев во время заседания отметил, что в связи с засекречиванием информации о доходах, которая раньше публиковалась Росстатом каждый месяц, будет тяжело решать вопросы о повышении уровня жизни, доходов россиян и их трудоустройстве.