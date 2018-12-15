Советник мэра Ярославля возглавил крупную городскую компанию

— Члены совета проанализировали результаты проверки деятельности предприятия в 2016 и 2017 годах, подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 9 месяцев 2018 года, согласовали план закупок и программу развития на 2019 год, — сухо отчитались о событии в официальном релизе.

В реальности предприятие довели до убыточного состояния, о чём говорили депутаты на комиссии муниципалитета по управлению и распоряжению муниципальной собственностью. На балансе «Вознесенского» содержатся также убыточные бассейн «Шинник», дом дружбы «Пуатье», а также бассейн Лазурный. Прозвучали предложения вывести первые два предприятия с баланса ярославских казарм.

О самом советнике мэра известно немного: он работал с Владимиром Волковым, когда того назначили мэром Переславля-Залесского. А сейчас заведует в Ярославле темой организации платных парковок. Сейчас в Ярославле рассматривается три варианта, как сделать центр города платным для стоянки.