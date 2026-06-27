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Политика «Я не согласен»: прокуратура через суд добилась лишения полномочий для ярославского депутата

«Я не согласен»: прокуратура через суд добилась лишения полномочий для ярославского депутата

Что он думает об этом

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Алексей Малютин в прошлом работал заместителем мэра Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Алексей Малютин в прошлом работал заместителем мэра Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Алексей Малютин в прошлом работал заместителем мэра Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

26 июня Кировский районный суд Ярославля поддержал областную прокуратуру, которая подала иск с требованием лишить полномочий депутата муниципалитета Алексея Малютина. Решение принималось единолично судьей, однако в силу ещё не вступило.

Ранее прокуратура уже пыталась лишить Малютина полномочий, обратившись напрямую в муниципалитет Ярославля. Но там ведомству отказали. Муниципалитет провел собственную комиссию и пришел к выводу, что нарушения, за которые предлагают лишить мандата, связаны с его прошлой работой, а не текущей деятельностью. Получив отказ, прокуратура обратилась в суд.

Сам Алексей Малютин с решением суда не согласен.

— Я с позицией прокуратуры не согласен, в данном случае поддерживаю позицию муниципалитета. Буду обжаловать. Я думаю, не поддержат, но мое право защищаться, — прокомментировал он в беседе с 76.RU.

В чем обвиняют депутата

Всё дело в земле. А точнее, в государственном участке земли в районе Сокола в Ярославле, площадью 5,1 га. Он был продан мэрией частнику, который в последствии их раздробил на 14 участков.

«В 2015–2016 годах бывший и. о. мэра адрес, действуя в коммерческих интересах [ФИО скрыто] и их совместного холдинга „Аванград“, обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего компаньона высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 га», — говорится в документах на сайте Симоновского районного суда Москвы.

С 3 июня 2015 года по 21 сентября 2016 года Алексей Малютин исполнял обязанности мэра Ярославля. Его биография тут.

Осенью 2025 года Алексей Малютин в беседе с 76.RU опроверг обвинения. Он отметил, что участки никогда не были его собственностью, и он лично, и его сотрудники не занимались их продажей.

«Сообщают, что продажа была осуществлена в 2018 году, а я к тому времени уже не руководил ни городской администрацией, ни муниципалитетом. Другая команда была на всех ключевых постах, плюс продажи тогда осуществлялись только когда их одобрял координационный совет, созданный при правительстве Ярославской области. Поэтому здесь никакого отношения к данной ситуации я не имею», — объяснял ранее Алексей Малютин.

Все эти участки были изъяты у частника и переданы в собственность Российской Федерации. Прокуратура Ярославской области посчитала, что Малютин должен в связи с этой историей сложить депутатские полномочия.

Как отметил сам Малютин, в этой истории он участвовал лишь в утверждении изменений в Генплан по этому участку, сама продажа была уже после.

Текущий созыв муниципалитета Ярославля работает до сентября 2027 года, после чего ярославцам предстоит выбирать новых депутатов. На вопрос о том, планирует ли Алексей Малютин побороться за мандат вновь, он ответил так:

— Перевыборы в муниципалитет в следующем сентябре. Заниматься депутатской деятельностью мне нравится, я больше 20 лет этим занимаюсь. И всегда имею большую поддержку от жителей. Сейчас никак не отвечу, ещё время есть подумать.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Муниципалитет Депутат Депутат гордумы Ярославль
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Силовики могут всё Им если не понравится вердикт суда присяжных то будут отменять бесконечно??
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Гость
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