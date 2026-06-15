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Политика Кризис-2026 Эксперт «Почему мы работаем, а живет Москва?» Путин «гонит» госкорпорации по регионам — кто может осесть на местах

«Почему мы работаем, а живет Москва?» Путин «гонит» госкорпорации по регионам — кто может осесть на местах

Поговорили с экспертами о нюансах инициативы и о том, реально ли вообще воплотить идею в жизнь

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Нижний удобен москвичам для переезда тем, что вернуться легко всего за несколько часов | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНижний удобен москвичам для переезда тем, что вернуться легко всего за несколько часов | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Нижний удобен москвичам для переезда тем, что вернуться легко всего за несколько часов

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В начале июня в Санкт-Петербурге проходил ПМЭФ — одно из главных политических и экономических событий года в России. Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин заявил, что власти РФ договорились с некоторыми крупными компаниями о переезде в регионы. Глава государства напомнил, что история с уходом госкорпораций из Москвы не нова и по-прежнему необходима, чтобы «разгрузить столицу и дать импульс развития субъектам Федерации».

Действительно, подобные заявления уже звучали несколько раз за последние 15 лет. Однако на столь радикальные меры решились лишь несколько компаний. Наши коллеги из NN.RU обратились к экспертам с просьбой разъяснить, что переезд даст регионам, самим корпорациям и кто из гигантов где бы мог осесть.

Что за идея и кто уже «рискнул»?

Как все россияне прекрасно знают, основная жизнь кипит в Москве, ведь все деньги там. И поскольку явный перекос в экономическом развитии очевиден каждому, было решено с этим что-то делать. Федеральные власти во главе с президентом вознамерились перевести крупнейшие госкомпании из столицы в регионы.

К слову, идея родилась уже довольно давно: с такой инициативой спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила еще в 2013 году. Одним из пионеров стал «Газпром», переехавший из Москвы в Санкт-Петербург. В 2024-м Путин вновь поручил правительству разработать предложения по перемещению госкорпораций. Спустя год федеральные СМИ писали о плане Минэкономразвития РФ перевести порядка 170 компаний. В первую очередь предполагалось переместить организации со штатом не менее 2 тысяч человек.

Кратко про реальные примеры: «Газпром» перебрался в Петербург, отгрохав себе знаменитый «Лахта Центр», туда же из Москвы переместилась Объединенная судостроительная корпорация, о переезде штаб-квартиры в Красноярск объявляло «Русгидро», а Банк ПСБ выбрал Ярославль.

Плюсы и сложности переезда гигантов

— Переезд, о котором сейчас зашла речь, — это переезд головных компаний из Москвы. Сами госкорпорации работают в основном в регионах. Дело в том, что налоги у нас платятся через головную компанию. И поэтому самый большой получатель налогов — это бюджет Москвы. И это нужно прекратить, потому что налицо противоестественная ситуация, когда столица получает много денег. А регион, где работает предприятие и где проценты должны отчисляться в областной бюджет, ничего не получает.

В результате получается постоянная необходимость дотаций из федерального бюджета для того, чтобы экономика просто не упала. С одной стороны, Минфину надоело дотации раздавать. А политическому блоку хочется большей справедливости и чтобы народ вопросы не задавал: «Почему мы работаем, а живет Москва?» — с этих слов свое объяснение в беседе с NN.RU начал научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Эксперт заявил, что для реализации идеи рассматривались два варианта. Первый, который ближе администрации президента, заключается как раз в разводе корпораций по России (выбор Владимира Путина). А вторая позиция больше минфиновская — оставить всё как есть, но с одним условием: чтобы налоги платились в регионе работы, а не в регионе регистрации головной компании. «Это легче сделать, а эффект получится примерно тот же, единственное, вы не получите людей из Москвы», — объяснил эксперт.

Людям с серьезными деньгами нужны премиальные рестораны. Нижний держит марку? | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЛюдям с серьезными деньгами нужны премиальные рестораны. Нижний держит марку? | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Людям с серьезными деньгами нужны премиальные рестораны. Нижний держит марку?

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Для регионов, размышляет Дмитрий Журавлев, плюсы очевидны. Самый главный — компания начнет оставлять в местном бюджете гораздо больше налогов. Однако людям из Москвы с миллионными зарплатами, которые привыкли жить по-европейски, придется угождать: потребуется обустроить инфраструктуру, расширить общественно-культурную жизнь и т. д. Специалистам, согласившимся на перевод из столицы в регионы, вряд ли снизят зарплаты, иначе попросту никто не поедет.

— А куда, собственно, мы собираемся компании отправлять? Мы знаем, какую корпорацию в какой регион лучше поставить? Вот в Нижний Новгород, например, я бы поставил Росатом, потому что один из крупнейших росатомовских объектов у вас, университет всегда на атомку был ориентирован. А Роснефть куда? В Тюмень? Ну хорошо. А Ростех мы как делить будем? У него огромное количество предприятий, размазанных по всей стране, — задается весомым вопросом эксперт.

К слову, информация о возможном перемещении головной структуры Росатома в Нижегородскую область неоднократно муссировалась в Сети последние несколько лет. Во-первых, уникальный федеральный ядерный центр базируется в Сарове, во-вторых, глава корпорации Алексей Лихачев является уроженцем региона (родился как раз в Сарове). Что говорить, вспомним мегаконцерт, который Росатом прошлым летом устроил для десятков тысяч сотрудников, — местом проведения выбрали именно Нижний Новгород.

<p>Дмитрий Журавлев</p><p>Дмитрий Журавлев</p>

Нижний гораздо ближе к Москве по стилю и уровню жизни, чем многие регионы. А вы представьте, что Ростех, скажу наобум для примера, в Барнаул загонят: и в регионе многое изменится, и в компании. И во втором случае не в лучшую сторону, при всей моей любви к этому городу.

Дмитрий Журавлев

научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Журавлев отметил, что, на его взгляд, идея Минфина с перераспределением налогов по регионам была бы в наших условиях более эффективной. Возникает вопрос: тогда почему Владимир Путин выбрал иной, более долгий и затратный вариант?

— Он более радикальный и глубокий. То есть президент прав с точки зрения стратегии. Это многое изменит в жизни регионов, если не сегодня, то при следующем поколении, спустя десятилетия. Но госкорпорации у нас очень влиятельные — и они отбиваются. Никто не хочет никуда ехать. Это будет героическая битва. Если ее выиграет администрация, то какая-то часть уедет. А если выиграют сами корпорации, всё будет по-прежнему, — резюмировал Журавлев.

С точки зрения финансов решение президента объясняется довольно просто: чем больше сотрудников переберется из Москвы в регионы, тем больше денег за ними последует.

— Это голубая мечта со времен СССР — сделать так, чтобы более равномерно были распределены и население, и производство, и экономика. В чем смысл идеи с переездом: госкомпания станет плательщиком и налоговым резидентом того региона, куда переберется. Речь про налоги на доходы физических лиц, на имущество, транспортный налог и т. д. То есть в Москве всё равно останутся налоги, но чем больше людей реально перевезут в регион, тем больше будет пополнений за счет НДФЛ, — рассказал NN.RU экономист и эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

Как думаете, сильно бы преобразился Нижний при переезде влиятельной госкорпорации? | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUКак думаете, сильно бы преобразился Нижний при переезде влиятельной госкорпорации? | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Как думаете, сильно бы преобразился Нижний при переезде влиятельной госкорпорации?

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Политолог Илья Гращенков в разговоре с NN.RU объяснил, что для регионов переезд госкорпораций является не только вопросом престижа. Если переберется не просто вывеска, а реальный управленческий центр, вокруг начнет формироваться целая экосистема: подрядчики, консалтинг, IT, безопасность, строительство, деловые услуги.

— Для Нижегородской области это особенно интересная история. Нижний Новгород уже давно пытается позиционировать себя не просто как крупный промышленный центр, а как город инженерии, технологий, цифровой промышленности и удобной управленческой логистики. Здесь есть сильная промышленная база, IT-повестка, ЦИПР, атомные и машиностроительные компетенции, хорошая связность с Москвой. Поэтому для Нижнего логичнее всего было бы бороться не за любую абстрактную госкорпорацию, а за компанию, связанную с промышленностью, транспортом, инженерией, цифровыми решениями или технологическим производством, — убежден Гращенков.

Кто реально решится на переезд — вопрос более сложный. Пока таких примеров действительно немного. Большинство корпораций будут сопротивляться полному переезду, в этом мнении сходятся все опрошенные NN.RU эксперты. Для топ-менеджмента, федеральных согласований, банков, министерств и крупных контрагентов Москва остается естественной средой.

Тем не менее, по словам Гращенкова, для самих компаний это всё же двойственный процесс. С одной стороны, переезд дает возможность быть ближе к производственной базе, дешевле содержать офисную инфраструктуру, формировать кадры на месте и демонстрировать лояльность федеральной повестке. С другой — это расходы, риск потери части сотрудников, бытовая адаптация семей, необходимость строить офисы, жилье, школы, медицину, сервисную среду.

— Регион может привлечь корпорацию не лозунгом «приезжайте к нам», а готовым пакетом. Нужны площадки под офисы, жилье для сотрудников, понятный налоговый и административный режим, кадровые программы с вузами, транспортная доступность, быстрые согласования и персональное сопровождение со стороны губернаторской команды. Для Нижнего это как раз шанс показать, что регион готов быть не просто промышленной площадкой, а полноценной альтернативой Москве для крупных управленческих центров, — резюмировал политолог.

«Лучшее, что можно представить»

Кроме нежелания топ-менеджмента расставаться с благами столицы-матушки, есть и более насущные проблемы, мешающие оперативному переезду. Когда из Москвы в любой регион переберется несколько тысяч человек с высокими зарплатами, они захотят вести прежний образ жизни. Магазины, клубы, театры и т. д. создают дополнительный совокупный спрос в регионе, значит, придется подтягивать совокупное предложение. Власти (при поддержке госкорпорации или нет, никто пока не знает) будут вынуждены довольно оперативно создавать новые торгово-сервисные предприятия, развлекательные центры, развивать туристический кластер.

Андрей Бархота считает, что столичных жителей можно мотивировать экологией, живописными туристическими пейзажами, улучшением их собственного благополучия (к примеру, выделить жилье на льготных условиях).

<p>Андрей Бархота</p><p>Андрей Бархота</p>

Задумка сама по себе хорошая. Другое дело, что реализация приходится на довольно тяжелый период с точки зрения экономических циклов. В этом году рекордный дефицит госбюджета. Это означает, что государство вряд ли сможет помочь деньгами при переезде. То есть компании сами будут вынуждены изыскивать эти средства.

Андрей Бархота

экономист и эксперт по финансовым сервисам

Однако это не значит, что госкорпорации всегда будут сидеть в Москве. Со временем «хорошие» регионы, которые удобно расположены и богаты, быстро разберут. И когда компанию допекут, что переезжать необходимо, что это приказ, регионов первого эшелона уже не останется.

— Нижний Новгород — это не первый, это нулевой эшелон, это лучшее, что вообще можно представить. Компании, которые будут вынуждены переезжать, мечтали бы о Нижнем. С точки зрения развития инфраструктуры город сопоставим с Москвой, экологическая ситуация более благополучная, акватория есть, потрясающе красивые набережные. Богатая история, может быть, даже более удачный климат. Но я подозреваю, что это золотой резерв, его отдадут только по большому блату, — заключил экономист Андрей Бархота.

Тем, кто решится на переезд, Нижний Новгород к тому моменту наверняка сможет предложить уникальное место жительства. Например, квартиры «во дворце имени Ленина» — уникальном ЖК, который будет выполнен с узнаваемыми чертами легендарного Дома культуры времен СССР.

А вы как считаете, нужно крупные госкорпорации перевозить в регионы?

Да, особенно за Урал, в Сибирь, чтобы развивать все регионы
Нет, одни затраты и никакого толку
Не знаю
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Михаил ЕфремовМихаил Ефремов
Михаил Ефремов
шеф-редактор NN.RU
Корпорация Компания Налог Владимир Путин Бюджет Эксперт
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Комментарии
2
Гость
1 час
Кого он куда гонит, не ведомо. Как стригли всех, так и стригут.
Гость
1 час
Гонит только на словах, где офисный небоскреб ПСБ? Где топ менеджеры в арендованных ярославских элит хатах? Как сидел банк в мск, так и будет там находиться!
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Гость
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