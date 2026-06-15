«Почему мы работаем, а живет Москва?» Путин «гонит» госкорпорации по регионам — кто может осесть на местах

Нижний удобен москвичам для переезда тем, что вернуться легко всего за несколько часов Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В начале июня в Санкт-Петербурге проходил ПМЭФ — одно из главных политических и экономических событий года в России. Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин заявил, что власти РФ договорились с некоторыми крупными компаниями о переезде в регионы. Глава государства напомнил, что история с уходом госкорпораций из Москвы не нова и по-прежнему необходима, чтобы «разгрузить столицу и дать импульс развития субъектам Федерации».

Действительно, подобные заявления уже звучали несколько раз за последние 15 лет. Однако на столь радикальные меры решились лишь несколько компаний. Наши коллеги из NN.RU обратились к экспертам с просьбой разъяснить, что переезд даст регионам, самим корпорациям и кто из гигантов где бы мог осесть.

Что за идея и кто уже «рискнул»?

Как все россияне прекрасно знают, основная жизнь кипит в Москве, ведь все деньги там. И поскольку явный перекос в экономическом развитии очевиден каждому, было решено с этим что-то делать. Федеральные власти во главе с президентом вознамерились перевести крупнейшие госкомпании из столицы в регионы.

К слову, идея родилась уже довольно давно: с такой инициативой спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила еще в 2013 году. Одним из пионеров стал «Газпром», переехавший из Москвы в Санкт-Петербург. В 2024-м Путин вновь поручил правительству разработать предложения по перемещению госкорпораций. Спустя год федеральные СМИ писали о плане Минэкономразвития РФ перевести порядка 170 компаний. В первую очередь предполагалось переместить организации со штатом не менее 2 тысяч человек.

Кратко про реальные примеры: «Газпром» перебрался в Петербург, отгрохав себе знаменитый «Лахта Центр», туда же из Москвы переместилась Объединенная судостроительная корпорация, о переезде штаб-квартиры в Красноярск объявляло «Русгидро», а Банк ПСБ выбрал Ярославль.

Плюсы и сложности переезда гигантов

— Переезд, о котором сейчас зашла речь, — это переезд головных компаний из Москвы. Сами госкорпорации работают в основном в регионах. Дело в том, что налоги у нас платятся через головную компанию. И поэтому самый большой получатель налогов — это бюджет Москвы. И это нужно прекратить, потому что налицо противоестественная ситуация, когда столица получает много денег. А регион, где работает предприятие и где проценты должны отчисляться в областной бюджет, ничего не получает.

В результате получается постоянная необходимость дотаций из федерального бюджета для того, чтобы экономика просто не упала. С одной стороны, Минфину надоело дотации раздавать. А политическому блоку хочется большей справедливости и чтобы народ вопросы не задавал: «Почему мы работаем, а живет Москва?» — с этих слов свое объяснение в беседе с NN.RU начал научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Эксперт заявил, что для реализации идеи рассматривались два варианта. Первый, который ближе администрации президента, заключается как раз в разводе корпораций по России (выбор Владимира Путина). А вторая позиция больше минфиновская — оставить всё как есть, но с одним условием: чтобы налоги платились в регионе работы, а не в регионе регистрации головной компании. «Это легче сделать, а эффект получится примерно тот же, единственное, вы не получите людей из Москвы», — объяснил эксперт.

Людям с серьезными деньгами нужны премиальные рестораны. Нижний держит марку? Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Для регионов, размышляет Дмитрий Журавлев, плюсы очевидны. Самый главный — компания начнет оставлять в местном бюджете гораздо больше налогов. Однако людям из Москвы с миллионными зарплатами, которые привыкли жить по-европейски, придется угождать: потребуется обустроить инфраструктуру, расширить общественно-культурную жизнь и т. д. Специалистам, согласившимся на перевод из столицы в регионы, вряд ли снизят зарплаты, иначе попросту никто не поедет.

— А куда, собственно, мы собираемся компании отправлять? Мы знаем, какую корпорацию в какой регион лучше поставить? Вот в Нижний Новгород, например, я бы поставил Росатом, потому что один из крупнейших росатомовских объектов у вас, университет всегда на атомку был ориентирован. А Роснефть куда? В Тюмень? Ну хорошо. А Ростех мы как делить будем? У него огромное количество предприятий, размазанных по всей стране, — задается весомым вопросом эксперт.

К слову, информация о возможном перемещении головной структуры Росатома в Нижегородскую область неоднократно муссировалась в Сети последние несколько лет. Во-первых, уникальный федеральный ядерный центр базируется в Сарове, во-вторых, глава корпорации Алексей Лихачев является уроженцем региона (родился как раз в Сарове). Что говорить, вспомним мегаконцерт, который Росатом прошлым летом устроил для десятков тысяч сотрудников, — местом проведения выбрали именно Нижний Новгород.

Нижний гораздо ближе к Москве по стилю и уровню жизни, чем многие регионы. А вы представьте, что Ростех, скажу наобум для примера, в Барнаул загонят: и в регионе многое изменится, и в компании. И во втором случае не в лучшую сторону, при всей моей любви к этому городу. Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем и доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Журавлев отметил, что, на его взгляд, идея Минфина с перераспределением налогов по регионам была бы в наших условиях более эффективной. Возникает вопрос: тогда почему Владимир Путин выбрал иной, более долгий и затратный вариант?

— Он более радикальный и глубокий. То есть президент прав с точки зрения стратегии. Это многое изменит в жизни регионов, если не сегодня, то при следующем поколении, спустя десятилетия. Но госкорпорации у нас очень влиятельные — и они отбиваются. Никто не хочет никуда ехать. Это будет героическая битва. Если ее выиграет администрация, то какая-то часть уедет. А если выиграют сами корпорации, всё будет по-прежнему, — резюмировал Журавлев.

С точки зрения финансов решение президента объясняется довольно просто: чем больше сотрудников переберется из Москвы в регионы, тем больше денег за ними последует.

— Это голубая мечта со времен СССР — сделать так, чтобы более равномерно были распределены и население, и производство, и экономика. В чем смысл идеи с переездом: госкомпания станет плательщиком и налоговым резидентом того региона, куда переберется. Речь про налоги на доходы физических лиц, на имущество, транспортный налог и т. д. То есть в Москве всё равно останутся налоги, но чем больше людей реально перевезут в регион, тем больше будет пополнений за счет НДФЛ, — рассказал NN.RU экономист и эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

Как думаете, сильно бы преобразился Нижний при переезде влиятельной госкорпорации? Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Политолог Илья Гращенков в разговоре с NN.RU объяснил, что для регионов переезд госкорпораций является не только вопросом престижа. Если переберется не просто вывеска, а реальный управленческий центр, вокруг начнет формироваться целая экосистема: подрядчики, консалтинг, IT, безопасность, строительство, деловые услуги.

— Для Нижегородской области это особенно интересная история. Нижний Новгород уже давно пытается позиционировать себя не просто как крупный промышленный центр, а как город инженерии, технологий, цифровой промышленности и удобной управленческой логистики. Здесь есть сильная промышленная база, IT-повестка, ЦИПР, атомные и машиностроительные компетенции, хорошая связность с Москвой. Поэтому для Нижнего логичнее всего было бы бороться не за любую абстрактную госкорпорацию, а за компанию, связанную с промышленностью, транспортом, инженерией, цифровыми решениями или технологическим производством, — убежден Гращенков.

Кто реально решится на переезд — вопрос более сложный. Пока таких примеров действительно немного. Большинство корпораций будут сопротивляться полному переезду, в этом мнении сходятся все опрошенные NN.RU эксперты. Для топ-менеджмента, федеральных согласований, банков, министерств и крупных контрагентов Москва остается естественной средой.

Тем не менее, по словам Гращенкова, для самих компаний это всё же двойственный процесс. С одной стороны, переезд дает возможность быть ближе к производственной базе, дешевле содержать офисную инфраструктуру, формировать кадры на месте и демонстрировать лояльность федеральной повестке. С другой — это расходы, риск потери части сотрудников, бытовая адаптация семей, необходимость строить офисы, жилье, школы, медицину, сервисную среду.

— Регион может привлечь корпорацию не лозунгом «приезжайте к нам», а готовым пакетом. Нужны площадки под офисы, жилье для сотрудников, понятный налоговый и административный режим, кадровые программы с вузами, транспортная доступность, быстрые согласования и персональное сопровождение со стороны губернаторской команды. Для Нижнего это как раз шанс показать, что регион готов быть не просто промышленной площадкой, а полноценной альтернативой Москве для крупных управленческих центров, — резюмировал политолог.

«Лучшее, что можно представить»

Кроме нежелания топ-менеджмента расставаться с благами столицы-матушки, есть и более насущные проблемы, мешающие оперативному переезду. Когда из Москвы в любой регион переберется несколько тысяч человек с высокими зарплатами, они захотят вести прежний образ жизни. Магазины, клубы, театры и т. д. создают дополнительный совокупный спрос в регионе, значит, придется подтягивать совокупное предложение. Власти (при поддержке госкорпорации или нет, никто пока не знает) будут вынуждены довольно оперативно создавать новые торгово-сервисные предприятия, развлекательные центры, развивать туристический кластер.

Андрей Бархота считает, что столичных жителей можно мотивировать экологией, живописными туристическими пейзажами, улучшением их собственного благополучия (к примеру, выделить жилье на льготных условиях).

Задумка сама по себе хорошая. Другое дело, что реализация приходится на довольно тяжелый период с точки зрения экономических циклов. В этом году рекордный дефицит госбюджета. Это означает, что государство вряд ли сможет помочь деньгами при переезде. То есть компании сами будут вынуждены изыскивать эти средства. Андрей Бархота экономист и эксперт по финансовым сервисам

Однако это не значит, что госкорпорации всегда будут сидеть в Москве. Со временем «хорошие» регионы, которые удобно расположены и богаты, быстро разберут. И когда компанию допекут, что переезжать необходимо, что это приказ, регионов первого эшелона уже не останется.

— Нижний Новгород — это не первый, это нулевой эшелон, это лучшее, что вообще можно представить. Компании, которые будут вынуждены переезжать, мечтали бы о Нижнем. С точки зрения развития инфраструктуры город сопоставим с Москвой, экологическая ситуация более благополучная, акватория есть, потрясающе красивые набережные. Богатая история, может быть, даже более удачный климат. Но я подозреваю, что это золотой резерв, его отдадут только по большому блату, — заключил экономист Андрей Бархота.

Тем, кто решится на переезд, Нижний Новгород к тому моменту наверняка сможет предложить уникальное место жительства. Например, квартиры «во дворце имени Ленина» — уникальном ЖК, который будет выполнен с узнаваемыми чертами легендарного Дома культуры времен СССР.