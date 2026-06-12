Путин выступил с обращением к недружественным странам: что он сказал

Европе не следует пытаться воевать с Россией. Нужно жить дружно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками СВО.
«Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно», — призвал Путин.
Он напомнил, что у страны всегда было много недругов. Вся Европа еще со времен Наполеона воевала с Россией.
«Конечно, все недруги наши, а их много было всегда, всегда же объединялись. При Наполеоне, что Наполеон во Франции с нами воевал? Да все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере? Всё то же самое. Посмотрите, что творилось под Сталинградом. Кстати говоря, под Сталинградом советские войска понесли впервые меньше потерь, чем противник. Но кто там воевал? Да из всех европейских стран, без всякого преувеличения, вообще отметились все. И сейчас тоже все к нам лезут», — отметил президент.
О чем еще сказал Путин
Россия практически одна противостоит всему коллективному Западу;
не Россия развязала войну;
Россия 8 лет уговаривала мирно решать вопрос Донбасса;
никому не удастся добиться стратегического поражения России;
группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек;
правительство думает о том, как трудоустроить большое количество ветеранов после окончания СВО;
в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами;
российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а может, будет даже лучше;
РФ ведет очень активную работу по развитию FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом;
Россия будет наращивать ответные удары, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам;
ряд стран после 2022 года вступили в НАТО, чтобы получить «часть пирога» в случае поражения России.