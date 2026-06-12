Путин выступил с обращением к недружественным странам: что он сказал

«Конечно, все недруги наши, а их много было всегда, всегда же объединялись. При Наполеоне, что Наполеон во Франции с нами воевал? Да все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере? Всё то же самое. Посмотрите, что творилось под Сталинградом. Кстати говоря, под Сталинградом советские войска понесли впервые меньше потерь, чем противник. Но кто там воевал? Да из всех европейских стран, без всякого преувеличения, вообще отметились все. И сейчас тоже все к нам лезут», — отметил президент.