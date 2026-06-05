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Политика ПМЭФ-2026 Путин проводит большое выступление на ПМЭФ — видеотрансляция

Путин проводит большое выступление на ПМЭФ — видеотрансляция

Смотрите главное с пленарной сессии

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Источник:

Ruptly / VK

Сегодня, 5 июня, президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Он расскажет о своем видении того, куда Россия как страна должна двигаться, и обсудит с гостями вопросы экономики.

Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина станет журналистка India Today, сообщает RT. Гита Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. По планам сессия будет длиться два часа.

Все заявления Путина на ПМЭФ мы будем собирать в одной онлайн-трансляции.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин ПМЭФ Трансляция
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