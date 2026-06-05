Все красивые, а мы? Губернатор объяснил, почему не поставили стенд про Ярославскую область на ПМЭФ

Так, например, выглядит стенд Рязанской области Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

С 3 по 6 июня большинство губернаторов России находятся на Петербургском международном экономическом форуме. Здесь обсуждают политику, международное сотрудничество, подписывают соглашения и договариваются об инвестициях.

Каждый регион, а также крупные компании стараются выделиться, выставляя на площадках форума стенды и обустраивая зоны о себе. Самые яркие стенды ежегодно привлекают внимание: где-то есть роботы, а где-то необычные визуальные эффекты и скульптуры.

А где Ярославская область? Губернатор Михаил Евраев ежегодно ездит на ПМЭФ, но кадров региона на форуме нет. И это не случайно. В интервью 76.RU губернатор объяснил, что дело в экономии.

— Когда приезжаем на Петербургский международный экономический форум, с 2022 года не ставим свой стенд, потому что очень дорого и ничего не дает. Я не хочу 70 млн тратить. Мне просто жаль. Считайте, сэкономили триста миллионов. Раньше ставили стенды на аграрные выставки. Тоже ничего не дает, убрали. На ПМЭФ проходит каждый день штук пятнадцать встреч с инвесторами. С утра и до глубокого вечера. Эффект дают они, но примерно одна из десяти встреч, — рассказал Михаил Евраев.

Если нет наших, то посмотрим на других.

А так представили Челябинскую область Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Москва заявляет о себе без скромности Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Золотые крылья от Республики Дагестан Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU