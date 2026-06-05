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Политика ПМЭФ-2026 Все красивые, а мы? Губернатор объяснил, почему не поставили стенд про Ярославскую область на ПМЭФ

Все красивые, а мы? Губернатор объяснил, почему не поставили стенд про Ярославскую область на ПМЭФ

Глава региона решил сэкономить

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Так, например, выглядит стенд Рязанской области | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Так, например, выглядит стенд Рязанской области | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Так, например, выглядит стенд Рязанской области

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

С 3 по 6 июня большинство губернаторов России находятся на Петербургском международном экономическом форуме. Здесь обсуждают политику, международное сотрудничество, подписывают соглашения и договариваются об инвестициях.

Каждый регион, а также крупные компании стараются выделиться, выставляя на площадках форума стенды и обустраивая зоны о себе. Самые яркие стенды ежегодно привлекают внимание: где-то есть роботы, а где-то необычные визуальные эффекты и скульптуры.

А где Ярославская область? Губернатор Михаил Евраев ежегодно ездит на ПМЭФ, но кадров региона на форуме нет. И это не случайно. В интервью 76.RU губернатор объяснил, что дело в экономии.

— Когда приезжаем на Петербургский международный экономический форум, с 2022 года не ставим свой стенд, потому что очень дорого и ничего не дает. Я не хочу 70 млн тратить. Мне просто жаль. Считайте, сэкономили триста миллионов. Раньше ставили стенды на аграрные выставки. Тоже ничего не дает, убрали. На ПМЭФ проходит каждый день штук пятнадцать встреч с инвесторами. С утра и до глубокого вечера. Эффект дают они, но примерно одна из десяти встреч, — рассказал Михаил Евраев.

Если нет наших, то посмотрим на других.

А так представили Челябинскую область | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU А так представили Челябинскую область | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

А так представили Челябинскую область

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Москва заявляет о себе без скромности | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Москва заявляет о себе без скромности | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Москва заявляет о себе без скромности

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Золотые крылья от Республики Дагестан | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Золотые крылья от Республики Дагестан | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Золотые крылья от Республики Дагестан

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Больше о том, что происходит на форуме, какие темы обсуждают — читайте в нашем сюжете.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославская область ПМЭФ
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Всего то и надо было кучу мусора навалить и поставить на ней ценник . Ну... может ещё написать что то... красивое такое, патриотическое. Ярославль - золотой сфинктер Родины, Мусорная столица кольца! Везите ваш мусор к нам, места много!
Гость
45 минут
Офигеть, конечно, сколько стоит стенд! И какое это офигенное решение - на него не тратить деньги! И без стенда вон сколько подписали уже всего!
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Гость
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