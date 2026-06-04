Владимира Путина спросили, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2030 году. Ответ

Владимир Путин выступил на Петербургском экономическом форуме Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Во время пресс-конференции на ПМЭФ президента России Владимира Путина спросили, готов ли он работать до 2036 года. Стоит отметить, что для этого Путину пришлось бы баллотироваться на выборах президента в 2030 году.

Путин заявил, что Конституция позволяет ему баллотироваться. Однако об этом «совсем рано говорить».

«Только Господь знает, хватит нам здоровья, и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра. И тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим. Это вот для начала.

Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году. Совсем, честно говоря, я сейчас даже не думаю об этом. Говорю совершенно откровенно. Даже не думаю. Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России. Вот о чем надо думать», — подчеркнул президент.