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Политика ПМЭФ-2026 Владимира Путина спросили, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2030 году. Ответ

Владимира Путина спросили, будет ли он баллотироваться на выборах президента в 2030 году. Ответ

Президент подчеркнул, что перед страной стоят большие цели

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Владимир Путин выступил на Петербургском экономическом форуме | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВладимир Путин выступил на Петербургском экономическом форуме | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Владимир Путин выступил на Петербургском экономическом форуме

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Во время пресс-конференции на ПМЭФ президента России Владимира Путина спросили, готов ли он работать до 2036 года. Стоит отметить, что для этого Путину пришлось бы баллотироваться на выборах президента в 2030 году.

Путин заявил, что Конституция позволяет ему баллотироваться. Однако об этом «совсем рано говорить».

«Только Господь знает, хватит нам здоровья, и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра. И тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим. Это вот для начала.

Что касается моих решений, действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году. Совсем, честно говоря, я сейчас даже не думаю об этом. Говорю совершенно откровенно. Даже не думаю. Перед страной стоит очень много больших, масштабных и острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России. Вот о чем надо думать», — подчеркнул президент.

Все заявления Владимира Путина мы собираем в отдельном материале. Прочитайте, что он сказал о Европе, СВО и российской экономике.

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Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Владимир Путин ПМЭФ Срок Президент
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Комментарии
5
Гость
45 минут
Конечно Да Конечно Да Конечно Да поздравляю глубинный народ, сколько будет построено АЭС, Сириусов, больниц и школ по всему многополярному Миру!!! Ура Ура Ура
Гость
40 минут
Можно досрочно выборы провести, через макс
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Гость
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