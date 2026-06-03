Когда Россия запустит ядерное оружие: наихудший сценарий

Россия будет защищаться всеми имеющимися средствами Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Россия при посягательстве на ее территориальную целостность может ответить агрессору применением ядерного оружия. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», — сказал он, пишет РИА Новости.

По словам Рябкова, противникам нужно максимально серьезно относиться к предупреждениям Кремля. По словам Рябкова, в случае нападения на нашу страну Россия будет защищаться всеми имеющимися средствами.

«Это предупреждение, это сигнал, и надо относиться к этому максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле слова, если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — добавил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что условия, при которых Москва была бы готова использовать ядерное оружие, закреплены в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Использовать это оружие можно при следующих обстоятельствах: