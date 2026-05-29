Россия и Украина усилили ракетные обстрелы, а Зеленский собрался воевать еще три года: главное об СВО за неделю

Участники конфликта начали еще более активно атаковать друг друга Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Россия и Украина всё более активно обстреливают друг друга беспилотниками и ракетами. С одной стороны «Орешник», с другой — американские Storm Shadow. А мирных переговоров на горизонте не видно. При этом в Госдуме считают, что СВО закончится через год. Но Зеленский думает иначе — он готовится воевать еще два или три года. В этом материале мы собрали главные новости об СВО за прошедшую неделю.

Россия ударила по Украине «Орешником»

Россия нанесла удар по объектам на Украине с применением ракет «Орешник». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Это случилось после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске в ЛНР. В ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадали 65 детей.

Источник: «Извсетия»

Помимо ракет «Орешник», в ходе российской операции использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», а также другие крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Дополнительно задействовались ударные беспилотные летательные аппараты.

Целями ударов стали объекты военного управления, авиационные базы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Как отмечается в сводке Минобороны, все назначенные объекты были успешно поражены.

В связи с произошедшим МИД стран Евросоюза собрались принять новые меры давления на Россию. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она резко осудила применение «Орешника», назвав такие удары политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны.

Госдума обратилась к ООН

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли официальное обращение в связи с атакой ВСУ на город Старобельск в ЛНР. В документе они призывают ООН осудить действия Украины.

«Депутаты Государственной думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия», — говорится в обращении.

Кроме того, российские парламентарии потребовали от иностранных политиков и ООН добиваться прекращения военной, финансовой и материальной помощи Украине. По словам депутатов, Украина «превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора». Они также подчеркнули, что виновники и соучастники таких преступлений должны быть привлечены к ответственности и наказаны.

Зеленский срочно попросил у Трампа ракеты

Украинский лидер Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу срочное письмо с просьбой как можно скорее отправить на Украину дополнительные ракеты PAC‑3 для систем ПВО Patriot, сообщает Kyiv Independent.

Зеленский подчеркнул, что страна испытывает катастрофическую нехватку комплексов противовоздушной обороны, в первую очередь не хватает самих ракет.

«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти полностью зависим от США», — говорится в тексте письма Зеленского, отправленного в Белый дом.

По словам президента Украины, объемы помощи от западных стран не успевают за частотой российских атак на военные объекты. Он также обратил внимание американского лидера на то, что Москва усилила обстрелы так называемых «центров принятия решений» на территории Украины.

Швеция может передать Украине истребители

При этом иностранные государства продолжают помогать Киеву. Швеция прорабатывает вопрос усиления Военно‑воздушных сил Украины, в том числе речь идет о поставке многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.

«Согласно информации, предоставленной газете Aftonbladet, правительство передаст Украине в дар ряд истребителей Jas 39 °C/D», — говорится в публикации.

Кроме того, в ближайшее время стороны могут начать переговоры о продаже более современных JAS 39E. Украина оплатит эти самолеты за счет кредита Евросоюза.

Юг России атаковали американскими ракетами

Ночью 27 мая Россию атаковали дроны и американские ракеты. В Севастополе сбили больше 20 беспилотников, повреждения получили жилые дома и здание банка.

«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Одна из ракет попала в здание Центробанка, на крыше начался пожар, а в соседних домах взрывом выбило окна и повредило балконы.

Источник: РаZVожаев / Telegram

В результате атаки пострадали два человека, сообщил Развожаев. Повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов, а также 45 автомобилей.

Министр обороны РФ приказал усилить атаки

Министр обороны Андрей Белоусов побывал с проверкой в войсках группировки «Запад» в зоне спецоперации. После осмотра он дал указания быстрее продвигаться вперед на всех направлениях и активнее использовать беспилотники. Об этом сообщила пресс‑служба Минобороны.

Во время визита министру подробно рассказали, что сейчас происходит на фронте. Он узнал, как действует ВСУ и как российские военные применяют беспилотники. Оказалось, что дроны используют не только для ударов. С их помощью доставляют еду и боеприпасы тем подразделениям, которые ведут штурмовые действия.

Важный шаг в развитии этой технологии сделали в ноябре 2025 года, когда в Российской армии появились специальные войска беспилотных систем. Владимир Путин, говоря об этом, отметил, что за последнее время использование дронов в зоне боевых действий стало заметно эффективнее.

Украина готовится воевать еще три года

Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке страны к продолжению боевых действий на протяжении еще двух‑трех лет. Об этом сообщает The Economist.

Источники издания считают, что Киев способен выдержать такой срок. Один из собеседников The Economist в украинской разведке выразил уверенность в твердых позициях Украины.

«Как бы плохо всё ни выглядело, мы справимся», — заявил источник журнала.

В России считают, что СВО закончится в 2027 году

В России некоторые настроены более оптимистично. Зампред Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин спрогнозировал, что спецоперация завершится в апреле‑мае 2027 года. Такое мнение он высказал в беседе с изданием «Подъем», комментируя сообщения о планах украинского руководства продолжать боевые действия еще два‑три года.

По словам Саблина, Киев намерен «тянуть время» до новых выборов в США в надежде заключить более выгодный мирный договор. Депутат расценивает такую стратегию как опасную и бесполезную.

«Я думаю, что война закончится в течение года — апрель‑май 2027 года. Это мое мнение. Они тянут время. Вопрос войны уже состоит только в одном — в том, кто обеспечивает экономику, тыл. И война идет не с Украиной, а с Европой», — отметил парламентарий.

Саблин подчеркнул, что затягивание конфликта приведет лишь к бессмысленным жертвам, которые в первую очередь понесут украинцы.

«Украина так сказала, потому что там хотят дождаться новых выборов в США, чтобы заключить другой мир. Они будут стараться два‑три года продержаться. Но это преступление. Потому что это только бессмысленные жертвы, которые идут в первую очередь с украинской стороны», — заключил депутат.

Евросоюз поставил России условие для переговоров по Украине

Мирные переговоры приостановились, однако вопрос об этом вновь подняли политики. Европейский союз намерен в ходе возможных саммитов по Украине потребовать от России ограничить численность своих вооруженных сил. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, ее слова передает ТАСС.

«Мы должны требовать от России таких же уступок, которые Россия требует от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они также должны распространяться на Россию», — пояснила Каллас.