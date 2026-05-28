Политика ИИ может заменить миллионы людей на работе — главные заявления Путина на Евразийском экономическом форуме

Президент России находится в Казахстане с государственным визитом

Путин отметил, что надо развивать ИИ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что миллионы людей будут вынуждены менять специальность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум», — сказал он.

Как отметил президент, ИИ уже заменил сотрудников в таких областях, как подготовка и анализ документов, разработка программного кода и так далее. При этом Владимир Путин отметил, что развитие инструментов искусственного интеллекта (ИИ) требует большого финансирования, Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы.

«Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов», — сказал он на Евразийском экономическом форуме.

Другие заявления Владимира Путина:

  • Россия — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ;

  • Россия осознаёт, что объединение усилий с партнерами в сфере ИИ может дать колоссальный результат;

  • нужно быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, а лучше использовать их как драйвер экономического роста.

Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Он уже провел переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. После этого он посетил Евразийский экономический форум.

Павел Пешков
Гость
37 минут
Его Превосходительство никогда никто не заменит, как сказал президент Казахстана Его Превосходительство очень много сделал для русского народа и определил его жизнь на будущее. с этим не поспоришь главное понимать тонкий восточный юмор
Гость
42 минуты
пусть мне ИИ пожарит яичницу.
