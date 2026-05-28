ИИ может заменить миллионы людей на работе — главные заявления Путина на Евразийском экономическом форуме

Путин отметил, что надо развивать ИИ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что миллионы людей будут вынуждены менять специальность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум», — сказал он.

Как отметил президент, ИИ уже заменил сотрудников в таких областях, как подготовка и анализ документов, разработка программного кода и так далее. При этом Владимир Путин отметил, что развитие инструментов искусственного интеллекта (ИИ) требует большого финансирования, Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы.

«Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов», — сказал он на Евразийском экономическом форуме.

Другие заявления Владимира Путина:

Россия — одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ;

Россия осознаёт, что объединение усилий с партнерами в сфере ИИ может дать колоссальный результат;

нужно быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ, а лучше использовать их как драйвер экономического роста.