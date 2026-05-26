Путин передал секретное послание Трампу по Украине: в США раскрыли, что стоит ждать от конфликта

Рубио заявил о готовности США сыграть свою роль в переговорах Источник: Business Today / YouTube

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Индии 26 мая заявил, что глава МИД России Сергей Лавров во время вчерашнего телефонного разговора передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского президента Владимира Путина.

«Вчера я говорил с ним… и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал», — сказал Рубио журналистам.

Кроме того, Рубио выразил мнение, что если украинский конфликт будет продолжатся, то вероятна эскалация.

«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», — сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас активных запланированных переговоров с Киевом не ведется. Однако Вашингтон готов сыграть «конструктивную и полезную роль», если такая возможность появится.