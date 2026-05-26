НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, дождь

ощущается как +8

5 м/c,

зап.

 740мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,55
EUR 85,45
История учениц спецшколы
Переименование улиц
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Радулов — в базе «Миротворца»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Политика Спецоперация на Украине Переговоры России и Украины Переговоры России и США Путин передал секретное послание Трампу по Украине: в США раскрыли, что стоит ждать от конфликта

Путин передал секретное послание Трампу по Украине: в США раскрыли, что стоит ждать от конфликта

Главные заявления госсекретаря Соединенных Штатов

180
Рубио заявил о готовности США сыграть свою роль в переговорах | Источник: Business Today / YouTubeРубио заявил о готовности США сыграть свою роль в переговорах | Источник: Business Today / YouTube

Рубио заявил о готовности США сыграть свою роль в переговорах

Источник:

Business Today / YouTube

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Индии 26 мая заявил, что глава МИД России Сергей Лавров во время вчерашнего телефонного разговора передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского президента Владимира Путина.

«Вчера я говорил с ним… и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал», — сказал Рубио журналистам.

Кроме того, Рубио выразил мнение, что если украинский конфликт будет продолжатся, то вероятна эскалация.

«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», — сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас активных запланированных переговоров с Киевом не ведется. Однако Вашингтон готов сыграть «конструктивную и полезную роль», если такая возможность появится.

25 мая МИД РФ сообщил, что Лавров в телефонном разговоре с Рубио уведомил американскую сторону о начале системных ударов по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве. Затем в госдепе США рассказали о беседе. Стороны обменялись взглядами на российско-украинский конфликт, на двусторонние отношения России и США и на ситуацию в Иране.

ПО ТЕМЕ
Яковлева ЮлияЯковлева Юлия
Яковлева Юлия
Марко Рубио США Спецоперация на Украине Владимир Путин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
22 минуты
За 4 месяца дыра в федеральном бюджете почти 6 трлн. Есть чем эскалировать?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем