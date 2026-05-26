Путин передал секретное послание Трампу по Украине: в США раскрыли, что стоит ждать от конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Индии 26 мая заявил, что глава МИД России Сергей Лавров во время вчерашнего телефонного разговора передал через него послание президенту США Дональду Трампу от российского президента Владимира Путина.
«Вчера я говорил с ним… и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал», — сказал Рубио журналистам.
Кроме того, Рубио выразил мнение, что если украинский конфликт будет продолжатся, то вероятна эскалация.
«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», — сказал Рубио.
Он отметил, что сейчас активных запланированных переговоров с Киевом не ведется. Однако Вашингтон готов сыграть «конструктивную и полезную роль», если такая возможность появится.
25 мая МИД РФ сообщил, что Лавров в телефонном разговоре с Рубио уведомил американскую сторону о начале системных ударов по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве. Затем в госдепе США рассказали о беседе. Стороны обменялись взглядами на российско-украинский конфликт, на двусторонние отношения России и США и на ситуацию в Иране.