Политика Атаки БПЛА «Беспилотники били в одно и то же место»: в ООН прошло заседание из-за удара дронов по колледжу в Старобельске — главные заявления

В результате атаки погибли 6 человек

Во время удара более 40 детей получили ранения

Сегодня в США состоялось экстренное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Во время выступления представитель России Василий Небензя заявил, что целью нападения было максимально увеличить число жертв среди мирного населения. Также он отметил, что рядом с учебным заведением нет никаких военных объектов.

«Этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно нанесен с целью максимального количества жертв», — сказал дипломат.

Также Небензя отметил, что удар был не случайным. По его словам, три волны беспилотников целенаправленно били в одно и то же место.

«Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве», — пояснил Небензя.

Как отметил дипломат, число погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске может вырасти. По его словам, уже подтверждено, что 6 человек погибли, более 40 детей получили ранения разной степени тяжести.

Другие заявления представителя Российской Федерации Василия Небензи на заседании СБ ООН:

  • Киев использует для ударов по гражданской инфраструктуре России крылатые ракеты, дальнобойную реактивную артиллерию стран Запада;

  • Киев никогда не прекращал атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру России;

  • Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными;

  • без начала СВО на Украине трагедии, подобные произошедшей в Старобельске, происходили бы каждый день;

  • Россия призывает мировую общественность дать честную оценку преступным действиям президента Украины Владимира Зеленского.

Павел Пешков
0
0
0
0
0
