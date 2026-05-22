«Беспилотники били в одно и то же место»: в ООН прошло заседание из-за удара дронов по колледжу в Старобельске — главные заявления

Во время удара более 40 детей получили ранения Источник: Леонид Пасечник / MAX

Сегодня в США состоялось экстренное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Во время выступления представитель России Василий Небензя заявил, что целью нападения было максимально увеличить число жертв среди мирного населения. Также он отметил, что рядом с учебным заведением нет никаких военных объектов.

«Этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно нанесен с целью максимального количества жертв», — сказал дипломат.

Также Небензя отметил, что удар был не случайным. По его словам, три волны беспилотников целенаправленно били в одно и то же место.

«Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве», — пояснил Небензя.

Как отметил дипломат, число погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске может вырасти. По его словам, уже подтверждено, что 6 человек погибли, более 40 детей получили ранения разной степени тяжести.

Другие заявления представителя Российской Федерации Василия Небензи на заседании СБ ООН: