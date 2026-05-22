Путин рассказал, за кем будущее России: главные заявления на встрече с участниками программы «Время героев»

По словам президента, будущее страны в надежных руках

62
По словам Путина, участники программы «Время героев» доказали преданность стране

Президент России Владимир Путин сегодня встречается с выпускниками первого потока программы «Время героев». На встрече он отметил, что будущее страны можно передать таким людям, как участникам этой программы.

«Вот глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнила таких серьезных испытаний, думаю о том, что вам и нужно передавать потом, в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее нашей страны», — сказал президент.

В своей речи Владимир Путин отметил, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине. По его словам, они не раз проявили готовность к самопожертвованию.

«Вы доказали, не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», — сказал Путин.

По словам президента, выпускники «Времени героев» должны быть в числе будущих руководителей в России. Владимир Путин отметил, что власти будут поддерживать ветеранов СВО, которые примут участие в выборах в Госдуму.

«Вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности все мы граждане России. Такие, как вы, прежде всего и должны быть тем, что в народе называют „соль земли русской“», — подчеркнул он.

Программа «Время героев» реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Другие заявления президента России Владимира Путина:

  • Личный пример героев поможет молодежи делать правильный выбор;

  • В России испокон веков с уважением относились к защитникам Отечества;

  • «Время героев» — уникальный способ поддержки ветеранов, такого раньше не было;

  • Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний, с опорой на людей;

  • Борьба за воспитание, за умы детей — это «новый фронт».

Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Президент Политика Время героев
