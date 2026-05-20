Цены на нефть поползли вниз после громкого заявления Трампа: главное о войне на Ближнем Востоке

Трамп надеется урегулировать конфликт с Ираном Источник: Evan Vucci / AP Photo

Военное напряжение между США и Ираном продолжает нарастать. Несмотря на то, что американский президент говорит о том, что у стран есть «хорошие шансы» на достижение мирного соглашения, оба государства готовят войска на случай новых ударов. Как и прежде, основным нерешенным пунктом для урегулирования конфликта остается обогащенный уран в Иране. Подробнее обо всех событиях в Персидском заливе читайте в нашем материале.

Иран готовится к возможным ударам со стороны США

Тегеран подготовил новый план на случай повторения атаки США. Об этом сообщил иранский военный источник, комментируя возможную повторную атаку на Иран.

«Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности у нас нет каких-либо проблем», — рассказал собеседник РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные возобновят удары по Ирану. Однако позже он отложил на неделю начало боевых действий. Как пояснил глава Белого дома, он готов дать еще один шанс Тегерану на урегулирование конфликта мирным путем.

«Я говорю: два или три дня. Возможно, пятница, суббота, воскресенье. Возможно, начало следующей недели. Ограниченный промежуток времени. Потому что они не могут обладать ядерным оружием», — уточнил он, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

Как отметил Трамп, представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда других стран ведут прямые контакты как с американской стороной, так и с Ираном. По его словам, есть «хорошие шансы» для достижения мира.

«Шансы на то, что они смогут добиться чего-то, кажутся очень хорошими», — сказал он.

Цены на нефть начали падать

После заявления Трампа о том, что он временно откладывает возобновление ударов по Ирану, цена на нефть начала снижаться. Так, во вторник, 19 мая, стоимость черного золота опустилась на 2% — свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,03% относительно предыдущего закрытия — до 109,82 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 1,59% — до 102,72 доллара.

Обогащенный уран из Ирана передадут России?

Однако Дональд Трамп не сказал точно, на сколько дней он отложил возобновление ударов по Исламской Республике. Как и прежде, основным нерешенным вопросом в мирном урегулировании конфликта остается обогащенный уран, который есть в Иране. Как отметили в Белом доме, вопрос о передаче этих минералов России обсуждается, однако в США не хотели бы этого делать. С таким заявлением перед журналистами выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Мне кажется, что вряд ли иранцы были бы очень воодушевлены этим. И я знаю, что президент тоже не слишком воодушевлен этим. Но кто знает? Я не стану давать обещаний относительно переговоров в предварительном порядке по какому-либо из конкретных вопросов», — сказал Вэнс.

Несмотря на то, что США пытаются вынудить Иран отказаться от урана, Тегеран в диалоге с Вашингтоном настаивает на праве обогащать минерал. Такие данные содержатся в последних предложениях Ирана, переданных Соединенным Штатам, сообщает IRNA.

«Необходимо также прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие морской блокады, разблокировка активов», — отмечается в публикации иранского информагентства.

По данным журналистов, об этом было заявлено в ходе встречи замглавы МИДа республики Казема Гариб-Абади с представителями комиссии по нацбезопасности и внешней политики парламента. Кроме того, Тегеран настаивает на компенсации ущерба, средства будут нужны для восстановления страны после военных действий.

США перенаправили 85 судов с начала морской блокады Ирана

Число перенаправленных американскими военными судов с начала действующей больше месяца морской блокады Ирана достигло 85. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«CENTCOM продолжает строго осуществлять блокаду США в отношении иранских портов. ВС США к настоящему моменту перенаправили 85 торговых судов», — говорится в сообщении, опубликованном командованием в X.