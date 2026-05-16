США планируют новые бомбардировки и отвергают мирный план Ирана: главное о войне на Ближнем Востоке

США и Иран по-прежнему не могут договориться. Вашингтон говорит о возможности вернуться в Тегеран и довести начатое до конца. Иранская сторона, в свою очередь, отказывается избавляться от ядерных объектов и рассматривает вывоз урана в Россию. Подробнее о том, какими событиями запомнился очередной день конфликта, читайте в нашем материале.

США угрожают возобновить бомбардировки Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершена только отчасти, поэтому Штаты хотят довести дело до конца.

«В военном плане мы закончили примерно на 70–75%. Мы не каждую вещь довели до конца. Мы вернемся и закончим», — приводит его слова пресс-служба Белого дома.

В интервью Fox News Трамп отметил, что США могут повторить бомбардировки по ядерным объектам, чтобы сделать для Ирана невозможным доступ к урану.

«Я сказал им (Тегерану. — Прим. ред.): если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран. — Прим. ред.), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом всё закончится», — сказал политик.

Трамп отверг мирный план Тегерана

15 мая стало известно, что США отвергли план Ирана по урегулированию конфликта. Как пишет иранское агентство Mehr, Тегеран предлагал двухэтапный формат переговоров. На первом этапе стороны должны были прекратить все боевые действия, на втором — решить ядерный вопрос.

В предлагаемом плане Иран согласился приостановить обогащение урана, но отказался избавляться от ядерных объектов. В итоге США отклонили все инициативы и «заняли жесткую позицию» по ядерной теме.

Дональд Трамп же заявил, что США готовы заключить мирное соглашение, если Тегеран прекратит обогащение урана на 20 лет и предоставит гарантии.

«20 лет — достаточно. Но уровня гарантий с их стороны недостаточно. Другими словами, это будут настоящие 20 лет, а не „возможно, 20 лет“», — сказал он.

Трамп объяснил, что ему не понравилось первое предложение Ирана, поэтому он его отклонил.

Китай выступил против ядерного оружия у Ирана

Китай согласен с позицией США, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Об этом сказал Трамп по итогам встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинем.

«Мы говорили о Тайване, об Иране, и я думаю, у нас сложилось очень хорошее взаимопонимание по обеим темам», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, Си Цзиньпин «очень категоричен» в вопросе ядерного оружия Ирана и выступает за открытие Ормузского пролива для торговли.

Глава МИД Китая Ван И призвал США продолжать мирное урегулирование иранского конфликта.

«Китай призывает США и Иран продолжать урегулирование разногласий и споров, включая ядерную проблему, путем переговоров и выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива на основе соблюдения режима прекращения огня. Китай считает, что фундаментальное решение проблемы пролива заключается в достижении постоянного и всеобъемлющего прекращения огня», — приводит слова Ван И телеканал CCTV.

Дипломат добавил, что Китай продолжит оказывать посильную помощь в достижении соглашения между Ираном и США.

Тегеран планирует вывезти свой уран в Россию

Между тем Тегеран готов обсуждать с Москвой предложение о вывозе обогащенного урана на территорию России. Об этом сказал глава иранского МИД Аббас Аракчи на пресс-конференции в Нью-Дели.

Он уточнил, что этот вопрос поднимался на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Министр добавил, что обсуждение начнется чуть позже.

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи БРИКС в Нью-Дели отметил, что главная задача по Ирану — достичь устойчивого перемирия.

«Самое главное — прекратить нынешнюю войну, перевести худо-бедно соблюдаемое перемирие уже в окончательные договоренности о прекращении любых боевых действий. Но в долгосрочном плане, конечно, нужно думать о какой-то стабилизирующей региональной структуре», — сказал он на пресс-конференции.

Лавров отметил, что Индия могла бы стать посредником в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами.