Журналистка стала правой рукой губернатора, а потом потеряла почти всё. Чем на Кубани завершился суд над чиновницей

В Краснодаре суд вынес приговор по громкому уголовному делу бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которая более 10 лет курировала социальную сферу в крае. В январе 2026-го ее задержали сотрудники краевой ФСБ, женщину отправили под домашний арест и обвинили в мошенничестве и отмывании денег.

В итоге Минькова смогла избежать колонии: ее приговорили к 5,5 года условно со штрафом 700 тысяч рублей, ей запретили занимать должности на государственной службе на 3 года. А еще ее лишили денег и имущества более чем на 300 миллионов рублей.

Наши коллеги из 93.RU рассказывают, кто такая Анна Минькова и как она из провинциальной журналистики пришла в большую политику, а ушла с уголовным делом и арестованными счетами.

Кто такая Анна Минькова?

Анне Миньковой 48 лет, она родилась в адыгейском поселке Тлюстенхабль 23 февраля 1978 года. Окончила журфак КубГУ, с 1999 года работала корреспондентом на телеканале ГТРК «Кубань». К слову, со студенческих лет она знакома с нынешним главным редактором RT Маргаритой Симоньян. По некоторым данным, именно это знакомство отчасти могло сильно помочь чиновнице после возбуждения уголовного дела.

В 2004 году, в возрасте 26 лет, Минькова стала советником губернатора Александра Ткачева, с 2005-го по 2006-й — замначальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара.

Затем Минькова работала первым заместителем директора ГУП КК «Телерадиокомпания „НТК“». В марте 2011 года стала главой управления информационной политики краевой администрации, выполняя функции пресс-секретаря губернатора Кубани Александра Ткачева.

Летом 2014-го Анна Минькова стала новым директором краевого «Девятого канала» (юридически это та же ГУП КК «ТРК „НТК“»).

Перед тем, как Минькова пришла на «Девятый канал», там произошли резкие кадровые перестановки. Телеканал покинул весь руководящий состав: гендиректор Дмитрий Никифоров, замдиректора по информационному вещанию Нина Шилоносова и генпродюсер Олуреми Мустафа

При Миньковой на краевом телеканале был проведен ребрендинг: он сменил логотип, общую концепцию и стал называться «Кубань 24».

На замечание одного из журналистов, что финансирование телеканала из краевого бюджета вызывает у некоторых раздражение (на него тратилось свыше полумиллиарда в год. — Прим. ред.), Анна Минькова в свое время отвечала так: «А у меня вызывает раздражение, когда люди начинают считать деньги в чужом кармане». Также добавив, что «телевидение вообще штука дорогая», а треть заявленного бюджета канала уходит радиопередающему центру.

В 2015 году Анна Минькова была назначена сначала исполняющей обязанности вице-губернатора, а затем избавилась от приставки «и. о.». Чиновница курировала сферы здравоохранения, образования, культуры и средства массовой информации.

«Перейти из должности пресс-секретаря в вице-губернаторы — это частое явление. А динамика, при которой высокопоставленные чиновники уходят в отставку с уголовным делом, означает то, что система себя полностью не вырабатывает. Мы не можем обвинить губернатора, что не того назначил. Нет такого мерила, с помощью которого это можно измерить. Но то, что тенденция такая есть, наводит на мысль, что с кадровой политикой есть ошибки», — сказал порталу 93.RU политолог, доцент Финансового университета при правительстве и кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, на наш вопрос, почему пресс-секретарю вдруг доверили такую должность.

Два брака и четверо детей

В 2015 году, заняв должность замгубернатора, Минькова рассказывала, что ее дети ходят в обычную краснодарскую школу, которая (так же, как и все остальные в городе) переполнена: она рассчитана на 800 учащихся, а в ней учатся 1,5 тысячи человек.

Всего у Миньковой четверо сыновей. Старшему в конце ноября 2025 года исполнилось 25 лет — он художник, сооснователь и участник арт-группы «ЦХ». По информации СМИ, у экс-чиновницы было два брака, оба закончились разводом.

Первый муж — предположительно, бизнесмен Вадим Миньков. Информации о нем очень мало. Известно только, что через супруга бывшая чиновница «породнилась» с директором филиала ВГТРК «Кубань» Екатериной Миньковой (обе женщины были замужем за братьями).

Второй муж (с 2018 по 2023 год) — Станислав Мочалов, сын бывшего управляющего администрацией края, экс-глава центра укрепления материально-технической базы образования, работал замдиректора департамента по подготовке к сочинской Олимпиаде, владел пиццерией. Во время прошедшего суда Минькова вспомнила о бывшем супруге, заявив, что он специально хочет отправить ее в колонию, чтобы остаться единственным родителем их сыновей и самому избежать заключения за мошенничество при строительстве школы в Сочи.

«На мой взгляд, если дети нужны кому-то как щит, так это ему. Ему очень нужно, чтобы я получила реальный срок, а он остался единственным родителем. А единственный родитель при решении суда — это очень весомое смягчающее обстоятельство при вынесении приговора. Я не знаю, как это работает, кто ему помогает из сильных мира сего, но человек такой, что привык своего добиваться и, боюсь, добьется», — заявила Минькова в своем последнем слове перед вынесением приговора.

Младшим детям сейчас по шесть лет. По словам экс-чиновницы, у одного из сыновей есть «достаточно серьезный неврологический диагноз». Минькова считает себя хорошей матерью — об этом она тоже заявила в суде:

«Надо ли вообще объяснять роль матери в жизни детей, тем более что я достаточно хорошая мама. У нас с детьми сформирована достаточно надежная привязанность, мы любим друг друга, проживаем вместе, я их воспитываю, но при этом я хочу, чтобы вы понимали, что я не использую своих детей как щит, чтобы вы сделали мне какие-то поблажки или скидки».

Отсудила рубль

В начале 2020 года на канале «ЗАКраснодар» на платформе «Яндекс.Дзен» был размещен материал под заголовком «Анна Минькова украла поликлинику: 32 миллиона в карман». В публикации говорилось о том, что на тот момент свекровь вице-губернатора Татьяна Мочалова стала собственницей помещения площадью почти 600 квадратных метров и сдавала его в аренду краснодарской поликлинике № 16 за 400 тысяч рублей в месяц.

Автор публикации заявил о причастности Анны Миньковой к коррупционным схемам и обвинил чиновницу в том, что ее действия нанесли ущерб краевой казне в размере не менее 12 миллионов рублей.

В октябре того же года Минькова выиграла судебный процесс по защите чести, достоинства и деловой репутации. Краснодарский краевой суд постановил взыскать с руководителей изданий «За Краснодар», «Кубань Информ» и блогера Сергея Зайцева по 1 рублю в ее пользу.

Однако через несколько лет, уже после задержания Миньковой, эта информация снова всплыла. На этот раз чиновница не выступала с опровержением.

Сколько зарабатывала экс-чиновница?

Став вице-губернатором, Анна Минькова задекларировала доход за 2015 год в 1,7 миллиона рублей. Примерно столько же она зарабатывала в 2016 и 2017 годах.

В 2018 году доход чиновницы резко вырос, практически в 10 раз. По итогам года Минькова заработала 15 миллионов рублей — больше всех остальных вице-губернаторов. Вместо автомобиля Toyota RAV4 в ее ведомости появился Jaguar F-PACE, при этом супруг чиновницы заработал за год всего 293 тысячи рублей.

Стоит отметить, что если в 2017 году в собственности заместителя главы региона был земельный участок и дом в 202 квадратных метра, то в 2018-м собственной недвижимости в декларации Миньковой не было. Возможно, продажей имущества и объясняется столь высокий доход.

За 2018 год чиновница заработала в 7 раз больше главы региона Вениамина Кондратьева

В 2019 году доходы вице-губернатора снова резко упали. Она заработала лишь 1,8 миллиона рублей, а ее супруг получил 184 тысячи. В следующем году Минькова увеличила доход до 5,75 миллиона рублей. В пользовании находились три квартиры площадью в 150,4, 149,2 и 80 квадратных метров. При этом Анна Минькова сменила автомобиль Jaguar F-PACE 2.0 i4D на Volkswagen Polo.

За 2021 год вице-губернатор задекларировала доход в 1,79 миллиона рублей. На тот момент у нее уже не было машины. В пользовании у Миньковой были указаны квартира площадью 150,4 квадратного метра и дом в 507,9 квадрата.

С 2022 года доходы чиновницы, как и других представителей власти, не публикуются.

Зачем вы покупали квартиру, зная, что здесь нет школ?

В июле 2022 года вице-губернатор Минькова оказалась в центре скандала. Тогда прошла официальная встреча с родителями детей, которым не хватает мест в школах. В качестве альтернативы чиновники предлагали записать первоклашек в другую школу, которая находится в трех километрах дальше, и пустить туда автобусы.

Встреча длилась около трех часов и была довольно напряженной. Так, одна из мам пожаловалась, что ее муж работает в другом городе, а она живет одна с двумя детьми и не имеет возможности водить первоклашку пешком, а на автобусе его тошнит. Женщина спросила у Анны Миньковой, какой у нее есть выход.

«Это выбор вашего мужа — работать за 1,5 тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей. Хотите таким образом скажу?» — ответила чиновница.

После общественного резонанса вице-губернатору пришлось извиниться за свои резкие высказывания, но завирусившийся ролик было не остановить. Отметим, что чиновница и раньше делала резонансные высказывания о родителях и системе образования. Так, например, в интервью «Новой газете Кубани» вице-губернатор рекомендовала родителям, недовольным переходом обучения школьников на программу «СберКласс», обратиться к психотерапевту.

«Стыдно, когда журналистами становятся бездарности»

Также Анна Минькова не прошла мимо поступка Марины Овсянниковой*, которая в марте 2022 года выбежала в прямой эфир Первого канала с провокационным плакатом (Овсянникова, как и Минькова, окончила журфак КубГУ и работала одно время в краевых СМИ).

* В октябре 2025 года Марину Овсянникову Минюст признал иноагентом.

Вице-губернатор в своем телеграм-канале рассказала, что в конце 90-х работала редактором информационных программ, а Овсянникова была ее заместителем, «урвав» эту должность.

«Конечно, редактором должна была быть Марина, но в силу личных обстоятельств с директором, не могла в полной мере уделять время работе. Но как только под руководителем зашаталось кресло, ее и след простыл. Конечно, она знала, что все эти должности, квартиры, машины — не ее заслуга, — заявила Минькова и призналась, что ей стыдно за поступок Овсянниковой. — Вообще стыдно, когда журналистами становятся бездарности, стыдно, когда продают Родину. И даже стыдно, что она, хоть и недолго, жила и работала в нашем крае».

Задержание и уголовное дело

Но ни один скандал за 10 лет не пошатнул крепкое положение Анны Миньковой на посту вице-губернатора. Часто ее называли правой рукой Вениамина Кондратьева, он никогда публично не отчитывал своего заместителя даже за срыв сроков при строительстве соцобъектов.

Уход Миньковой с поста вице-губернатора стал большой неожиданностью: 27 октября 2025 года она объявила, что «сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями». Произошла политическая рокировка: Минькова возглавила медиагруппу «Кубань 24», где уже работала ранее. А бывший гендиректор холдинга Александр Руденко занял должность Миньковой, то есть стал вице-губернатором по социальному блоку. Правда, и он продержался на этом посту недолго — до марта 2026-го, — уйдя обратно в медиасферу.

Через два месяца после смены работы бывшую чиновницу задержали. Ей предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денежных средств в особо крупном размере».

По версии следствия, Минькова незаконно завладела двухкомнатной квартирой (за 5,4 миллиона рублей) от кубанского застройщика Байзета Нехая — сына депутата гордумы Краснодара Аслана Нехая. Нехай-младший раньше обращался к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову за помощью в трудоустройстве его родственницы на должность директора медицинского колледжа в регионе. Минькова, которая по сути была начальницей Филиппова, решила не платить деньги за квартиру, рассчитывая, что семья Нехая не будет против, ведь родственницу трудоустроили.

В апреле у министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова и его близких изъяли имущество на миллиард рублей. Сам Филиппов сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Пока рассматривалось уголовное дело, параллельно в другом суде Краснодара удовлетворили иск Генпрокуратуры об изъятии у Миньковой и ее близких всего имущества на 338 миллионов рублей. Суд установил, что в период работы в администрации края Минькова приобретала недвижимость и люксовые авто, стоимость которых многократно превышала официальные доходы ее семьи. Чтобы скрыть источники денег и не вносить данные в декларацию, активы регистрировались на близких.

По уголовному делу бывшая вице-губернатор признала вину и компенсировала застройщику ущерб в 5,4 миллиона рублей. Хотя сейчас рыночная стоимость квартиры уже 13 миллионов рублей. При этом в суде не уточнили, где она взяла деньги для компенсации, если у нее изъяли активы. Также неизвестно, понес ли какую-то ответственность бизнесмен, который трудоустроил родственницу, используя связи.

Минькову приговорили к 5 годам и 6 месяцам условно со штрафом в размере 700 000 рублей, лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года и с испытательным сроком на 5 лет. Перед вынесением приговора экс-чиновница зачитывала последнее слово более 10 минут. Она назвала процесс политизированным, а себя — хорошим человеком.

«Исходя из требований прокурора и пристального внимания СМИ к моей личности, я пришла к выводу, что процесс этот сильно политизирован. И понятно, почему он политизирован. Я 10 лет занимала должность заместителя губернатора. Но вместе с тем я читаю разные статьи в СМИ: все пишут, как под копирку, что Минькова пытается избежать наказания. Ну, во-первых, любой человек, как мне представляется, хотел бы избежать наказания. Это абсолютно нормально», — заявила Минькова в суде.

По данным источника 93.RU, такое мягкое наказание — не только следствие признания вины и наличия несовершеннолетних детей на иждивении, но и дача подробных показаний о коррупционных правонарушениях, совершенных руководителями региональных и муниципальных органов власти.