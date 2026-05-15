Журналистка стала правой рукой губернатора, а потом потеряла почти всё. Чем на Кубани завершился суд над чиновницей

В Краснодаре суд вынес приговор по громкому уголовному делу бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которая более 10 лет курировала социальную сферу в крае. В январе 2026-го ее задержали сотрудники краевой ФСБ, женщину отправили под домашний арест и обвинили в мошенничестве и отмывании денег.
В итоге Минькова смогла избежать колонии: ее приговорили к 5,5 года условно со штрафом 700 тысяч рублей, ей запретили занимать должности на государственной службе на 3 года. А еще ее лишили денег и имущества более чем на 300 миллионов рублей.
Наши коллеги из 93.RU рассказывают, кто такая Анна Минькова и как она из провинциальной журналистики пришла в большую политику, а ушла с уголовным делом и арестованными счетами.
Кто такая Анна Минькова?
Анне Миньковой 48 лет, она родилась в адыгейском поселке Тлюстенхабль 23 февраля 1978 года. Окончила журфак КубГУ, с 1999 года работала корреспондентом на телеканале ГТРК «Кубань». К слову, со студенческих лет она знакома с нынешним главным редактором RT Маргаритой Симоньян. По некоторым данным, именно это знакомство отчасти могло сильно помочь чиновнице после возбуждения уголовного дела.
В 2004 году, в возрасте 26 лет, Минькова стала советником губернатора Александра Ткачева, с 2005-го по 2006-й — замначальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара.
Затем Минькова работала первым заместителем директора ГУП КК «Телерадиокомпания „НТК“». В марте 2011 года стала главой управления информационной политики краевой администрации, выполняя функции пресс-секретаря губернатора Кубани Александра Ткачева.
Летом 2014-го Анна Минькова стала новым директором краевого «Девятого канала» (юридически это та же ГУП КК «ТРК „НТК“»).
При Миньковой на краевом телеканале был проведен ребрендинг: он сменил логотип, общую концепцию и стал называться «Кубань 24».
На замечание одного из журналистов, что финансирование телеканала из краевого бюджета вызывает у некоторых раздражение (на него тратилось свыше полумиллиарда в год. — Прим. ред.), Анна Минькова в свое время отвечала так: «А у меня вызывает раздражение, когда люди начинают считать деньги в чужом кармане». Также добавив, что «телевидение вообще штука дорогая», а треть заявленного бюджета канала уходит радиопередающему центру.
В 2015 году Анна Минькова была назначена сначала исполняющей обязанности вице-губернатора, а затем избавилась от приставки «и. о.». Чиновница курировала сферы здравоохранения, образования, культуры и средства массовой информации.
«Перейти из должности пресс-секретаря в вице-губернаторы — это частое явление. А динамика, при которой высокопоставленные чиновники уходят в отставку с уголовным делом, означает то, что система себя полностью не вырабатывает. Мы не можем обвинить губернатора, что не того назначил. Нет такого мерила, с помощью которого это можно измерить. Но то, что тенденция такая есть, наводит на мысль, что с кадровой политикой есть ошибки», — сказал порталу 93.RU политолог, доцент Финансового университета при правительстве и кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, на наш вопрос, почему пресс-секретарю вдруг доверили такую должность.
Два брака и четверо детей
В 2015 году, заняв должность замгубернатора, Минькова рассказывала, что ее дети ходят в обычную краснодарскую школу, которая (так же, как и все остальные в городе) переполнена: она рассчитана на 800 учащихся, а в ней учатся 1,5 тысячи человек.
Всего у Миньковой четверо сыновей. Старшему в конце ноября 2025 года исполнилось 25 лет — он художник, сооснователь и участник арт-группы «ЦХ». По информации СМИ, у экс-чиновницы было два брака, оба закончились разводом.
Первый муж — предположительно, бизнесмен Вадим Миньков. Информации о нем очень мало. Известно только, что через супруга бывшая чиновница «породнилась» с директором филиала ВГТРК «Кубань» Екатериной Миньковой (обе женщины были замужем за братьями).
Второй муж (с 2018 по 2023 год) — Станислав Мочалов, сын бывшего управляющего администрацией края, экс-глава центра укрепления материально-технической базы образования, работал замдиректора департамента по подготовке к сочинской Олимпиаде, владел пиццерией. Во время прошедшего суда Минькова вспомнила о бывшем супруге, заявив, что он специально хочет отправить ее в колонию, чтобы остаться единственным родителем их сыновей и самому избежать заключения за мошенничество при строительстве школы в Сочи.
«На мой взгляд, если дети нужны кому-то как щит, так это ему. Ему очень нужно, чтобы я получила реальный срок, а он остался единственным родителем. А единственный родитель при решении суда — это очень весомое смягчающее обстоятельство при вынесении приговора. Я не знаю, как это работает, кто ему помогает из сильных мира сего, но человек такой, что привык своего добиваться и, боюсь, добьется», — заявила Минькова в своем последнем слове перед вынесением приговора.
Младшим детям сейчас по шесть лет. По словам экс-чиновницы, у одного из сыновей есть «достаточно серьезный неврологический диагноз». Минькова считает себя хорошей матерью — об этом она тоже заявила в суде:
«Надо ли вообще объяснять роль матери в жизни детей, тем более что я достаточно хорошая мама. У нас с детьми сформирована достаточно надежная привязанность, мы любим друг друга, проживаем вместе, я их воспитываю, но при этом я хочу, чтобы вы понимали, что я не использую своих детей как щит, чтобы вы сделали мне какие-то поблажки или скидки».
Отсудила рубль
В начале 2020 года на канале «ЗАКраснодар» на платформе «Яндекс.Дзен» был размещен материал под заголовком «Анна Минькова украла поликлинику: 32 миллиона в карман». В публикации говорилось о том, что на тот момент свекровь вице-губернатора Татьяна Мочалова стала собственницей помещения площадью почти 600 квадратных метров и сдавала его в аренду краснодарской поликлинике № 16 за 400 тысяч рублей в месяц.
Автор публикации заявил о причастности Анны Миньковой к коррупционным схемам и обвинил чиновницу в том, что ее действия нанесли ущерб краевой казне в размере не менее 12 миллионов рублей.
В октябре того же года Минькова выиграла судебный процесс по защите чести, достоинства и деловой репутации. Краснодарский краевой суд постановил взыскать с руководителей изданий «За Краснодар», «Кубань Информ» и блогера Сергея Зайцева по 1 рублю в ее пользу.
Однако через несколько лет, уже после задержания Миньковой, эта информация снова всплыла. На этот раз чиновница не выступала с опровержением.
Сколько зарабатывала экс-чиновница?
Став вице-губернатором, Анна Минькова задекларировала доход за 2015 год в 1,7 миллиона рублей. Примерно столько же она зарабатывала в 2016 и 2017 годах.
В 2018 году доход чиновницы резко вырос, практически в 10 раз. По итогам года Минькова заработала 15 миллионов рублей — больше всех остальных вице-губернаторов. Вместо автомобиля Toyota RAV4 в ее ведомости появился Jaguar F-PACE, при этом супруг чиновницы заработал за год всего 293 тысячи рублей.
Стоит отметить, что если в 2017 году в собственности заместителя главы региона был земельный участок и дом в 202 квадратных метра, то в 2018-м собственной недвижимости в декларации Миньковой не было. Возможно, продажей имущества и объясняется столь высокий доход.
В 2019 году доходы вице-губернатора снова резко упали. Она заработала лишь 1,8 миллиона рублей, а ее супруг получил 184 тысячи. В следующем году Минькова увеличила доход до 5,75 миллиона рублей. В пользовании находились три квартиры площадью в 150,4, 149,2 и 80 квадратных метров. При этом Анна Минькова сменила автомобиль Jaguar F-PACE 2.0 i4D на Volkswagen Polo.
За 2021 год вице-губернатор задекларировала доход в 1,79 миллиона рублей. На тот момент у нее уже не было машины. В пользовании у Миньковой были указаны квартира площадью 150,4 квадратного метра и дом в 507,9 квадрата.
С 2022 года доходы чиновницы, как и других представителей власти, не публикуются.
Зачем вы покупали квартиру, зная, что здесь нет школ?
В июле 2022 года вице-губернатор Минькова оказалась в центре скандала. Тогда прошла официальная встреча с родителями детей, которым не хватает мест в школах. В качестве альтернативы чиновники предлагали записать первоклашек в другую школу, которая находится в трех километрах дальше, и пустить туда автобусы.
Встреча длилась около трех часов и была довольно напряженной. Так, одна из мам пожаловалась, что ее муж работает в другом городе, а она живет одна с двумя детьми и не имеет возможности водить первоклашку пешком, а на автобусе его тошнит. Женщина спросила у Анны Миньковой, какой у нее есть выход.
«Это выбор вашего мужа — работать за 1,5 тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей. Хотите таким образом скажу?» — ответила чиновница.
После общественного резонанса вице-губернатору пришлось извиниться за свои резкие высказывания, но завирусившийся ролик было не остановить. Отметим, что чиновница и раньше делала резонансные высказывания о родителях и системе образования. Так, например, в интервью «Новой газете Кубани» вице-губернатор рекомендовала родителям, недовольным переходом обучения школьников на программу «СберКласс», обратиться к психотерапевту.
«Стыдно, когда журналистами становятся бездарности»
Также Анна Минькова не прошла мимо поступка Марины Овсянниковой*, которая в марте 2022 года выбежала в прямой эфир Первого канала с провокационным плакатом (Овсянникова, как и Минькова, окончила журфак КубГУ и работала одно время в краевых СМИ).
* В октябре 2025 года Марину Овсянникову Минюст признал иноагентом.
Вице-губернатор в своем телеграм-канале рассказала, что в конце 90-х работала редактором информационных программ, а Овсянникова была ее заместителем, «урвав» эту должность.
«Конечно, редактором должна была быть Марина, но в силу личных обстоятельств с директором, не могла в полной мере уделять время работе. Но как только под руководителем зашаталось кресло, ее и след простыл. Конечно, она знала, что все эти должности, квартиры, машины — не ее заслуга, — заявила Минькова и призналась, что ей стыдно за поступок Овсянниковой. — Вообще стыдно, когда журналистами становятся бездарности, стыдно, когда продают Родину. И даже стыдно, что она, хоть и недолго, жила и работала в нашем крае».
Задержание и уголовное дело
Но ни один скандал за 10 лет не пошатнул крепкое положение Анны Миньковой на посту вице-губернатора. Часто ее называли правой рукой Вениамина Кондратьева, он никогда публично не отчитывал своего заместителя даже за срыв сроков при строительстве соцобъектов.
Уход Миньковой с поста вице-губернатора стал большой неожиданностью: 27 октября 2025 года она объявила, что «сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями». Произошла политическая рокировка: Минькова возглавила медиагруппу «Кубань 24», где уже работала ранее. А бывший гендиректор холдинга Александр Руденко занял должность Миньковой, то есть стал вице-губернатором по социальному блоку. Правда, и он продержался на этом посту недолго — до марта 2026-го, — уйдя обратно в медиасферу.
Через два месяца после смены работы бывшую чиновницу задержали. Ей предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денежных средств в особо крупном размере».
По версии следствия, Минькова незаконно завладела двухкомнатной квартирой (за 5,4 миллиона рублей) от кубанского застройщика Байзета Нехая — сына депутата гордумы Краснодара Аслана Нехая. Нехай-младший раньше обращался к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову за помощью в трудоустройстве его родственницы на должность директора медицинского колледжа в регионе. Минькова, которая по сути была начальницей Филиппова, решила не платить деньги за квартиру, рассчитывая, что семья Нехая не будет против, ведь родственницу трудоустроили.
В апреле у министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова и его близких изъяли имущество на миллиард рублей. Сам Филиппов сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Пока рассматривалось уголовное дело, параллельно в другом суде Краснодара удовлетворили иск Генпрокуратуры об изъятии у Миньковой и ее близких всего имущества на 338 миллионов рублей. Суд установил, что в период работы в администрации края Минькова приобретала недвижимость и люксовые авто, стоимость которых многократно превышала официальные доходы ее семьи. Чтобы скрыть источники денег и не вносить данные в декларацию, активы регистрировались на близких.
По уголовному делу бывшая вице-губернатор признала вину и компенсировала застройщику ущерб в 5,4 миллиона рублей. Хотя сейчас рыночная стоимость квартиры уже 13 миллионов рублей. При этом в суде не уточнили, где она взяла деньги для компенсации, если у нее изъяли активы. Также неизвестно, понес ли какую-то ответственность бизнесмен, который трудоустроил родственницу, используя связи.
Минькову приговорили к 5 годам и 6 месяцам условно со штрафом в размере 700 000 рублей, лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года и с испытательным сроком на 5 лет. Перед вынесением приговора экс-чиновница зачитывала последнее слово более 10 минут. Она назвала процесс политизированным, а себя — хорошим человеком.
«Исходя из требований прокурора и пристального внимания СМИ к моей личности, я пришла к выводу, что процесс этот сильно политизирован. И понятно, почему он политизирован. Я 10 лет занимала должность заместителя губернатора. Но вместе с тем я читаю разные статьи в СМИ: все пишут, как под копирку, что Минькова пытается избежать наказания. Ну, во-первых, любой человек, как мне представляется, хотел бы избежать наказания. Это абсолютно нормально», — заявила Минькова в суде.
По данным источника 93.RU, такое мягкое наказание — не только следствие признания вины и наличия несовершеннолетних детей на иждивении, но и дача подробных показаний о коррупционных правонарушениях, совершенных руководителями региональных и муниципальных органов власти.
«Наверное, нет, ваша честь, смысла тратить время на то, чтобы убедить вас в том, что я хороший человек. Кто меня знает, молится за меня, те и так всё прекрасно понимают. А у кого задача опорочить, здесь я как бы, наверное, просто бессильна. <…> Поскольку за процессом наблюдают очень и очень многие, очень пристально наблюдают, мне думается, что сегодняшний приговор станет своеобразным маркером отношения государства. Не только к многодетности, но и к трудовым ресурсам, дефицит которых сейчас всем совершенно очевиден. Ну и вообще к людям, которые, да, допустили ошибку, раскаялись, признались, раскаялись и готовы дальше приносить много пользы государству. Конечно, я не желаю никому оказаться на скамье подсудимых, даже врагам своим не желаю. Это не просто страшно, это очень страшно. Но в народе у нас как говорят, а народ у нас очень умный: „От сумы и от тюрьмы не зарекайся“. Думаю, что свою судьбу нужно принимать такой, какая она есть», — закончила свою речь Минькова.