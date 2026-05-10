Трамп рассказал, как США планируют возобновить движение в Ормузском проливе: главное о ситуации на Ближнем Востоке

Через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти Источник: NASA / Telegram

Временное перемирие между Ираном и США, которое длилось больше месяца, пошатнулось после обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном. Поводом послужила атака американских военных на иранский танкер. После очередных столкновений американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом может возобновить операцию «Проект свобода» по организации транзита судов через Ормузский пролив. Что еще за сутки произошло вокруг ситуации на Ближнем Востоке, читайте в этом материале.

Возобновление движения через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может возобновить операцию Project Freedom («Проект свобода») по организации транзита судов через Ормузский пролив, если прогресса в переговорах с Ираном не будет.

«Мы можем вернуться к Project Freedom, если ничего не произойдет, но это будет уже Project Freedom плюс», — сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.

Американские военные начали операцию «Проект свобода» 4 мая, однако на следующий день глава Белого дома Дональд Трамп объявил о ее временной приостановке. Программа была направлена на восстановление судоходства через Ормузский пролив после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Отметим, что через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти.

Переговоры между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном сохраняется, несмотря на обмен ударами в Ормузском проливе. Об этом он сказал журналистам, сообщает ABCNews.

«Сегодня они с нами заигрывали. Мы их разгромили», — заявил Трамп.

Как отметил Трамп, переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Эту же информацию сообщила и телекомпания CNN со ссылкой на источники. По данным издания, Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, несмотря на полученные увечья в результате боевых действий США и Израиля, участвует в разработке стратегии по урегулированию конфликта.

При этом один из источников телекомпании утверждает, что Моджтаба Хаменеи не принимает решений относительно переговоров, а скорее выступает «эпизодической фигурой» в процессе.

«Нет никаких признаков того, что он действительно отдает приказы на постоянной основе, но нет и никаких данных, доказывающих обратное», — сказал один из собеседников телеканала.

7 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что недавно провел встречу с верховным лидером Исламской Республики Моджтабой Хаменеи. Это было первое официальное сообщение о личной встрече Хаменеи и Пезешкиана. 12 марта представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что верховный лидер был ранен в результате ударов США и Израиля. С момента начала боевых действий Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике, все его обращения были опубликованы в письменном виде или зачитывались дикторами.

Требование Израиля по поводу ядерной программы Ирана

Руководство Израиля предъявило жесткие требования к переговорам между США и Ираном. Как сообщает телеканал Al Arabiya, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил США, чтобы соглашение с Тегераном обязательно включало полный отказ Ирана от его ядерной программы.

Издание также сообщает, что Израиль обсудил с США «потенциальные варианты эскалации, включая удары по энергетическим объектам» в Иране. Утверждается, что Тель-Авив пытается убедить Вашингтон «избежать затягивания» переговоров.

Задержания по подозрению в связи с КСИР

Силы безопасности Бахрейна задержали 41 человека за подозрения в связях с иранским КСИР (Корпус стражей исламской революции). Об этом сообщило МВД арабского государства.