США и Иран атакуют друг друга, несмотря на перемирие — Трамп называет это «любовным шлепком»: главное о войне

Иран и США продолжают обмениваться ударами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пока Трамп заявляет, что война на Ближнем Востоке вскоре подойдет к концу, США и Иран продолжают обмениваться ударами. Между тем операция «Свобода» в Ормузском проливе сорвана. Подробнее об обстановке на Ближнем Востоке за сутки читайте в нашем материале.

Трамп пообещал быстрое завершение конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном может закончиться в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал в ходе телемитинга в поддержку республиканского кандидата в губернаторы Джорджии Берта Джонса.

«Они (большинство людей. — Прим. ред.) понимают, что наши действия правильны и что всё (конфликт. — Прим. ред.) закончится быстро», — приводит слова Трампа пресс-служба его предвыборного штаба.

По данным портала Axios, в Белом доме считают, что стороны могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта, состоящий из 14 пунктов. Этот документ должен открыть новую фазу двусторонних переговоров. Источники издания утверждают, что Вашингтон ожидает ответа от Ирана на свое предложение в течение ближайших двух дней.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что продолжение и эффективность переговоров с США напрямую зависят от двух условий:

Полного завершения военного конфликта между странами. Предоставления Вашингтоном Тегерану гарантий того, что нападения не повторятся в будущем.

США остановили операцию «Свобода»

Дональд Трамп был вынужден приостановить операцию «Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила американским военным использовать свои базы и воздушное пространство для ее обеспечения. Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC.

По данным телеканала, Эр-Рияд выразил недовольство тем, что Вашингтон не уведомил саудовскую сторону заранее о планах операции. В ответ королевство запретило использование авиабазы «Принц Султан», расположенной к юго-востоку от Эр-Рияда, а также пролеты через свое воздушное пространство в рамках проекта «Свобода».

Как отмечает NBC, телефонный разговор Трампа с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом не смог урегулировать ситуацию. После этого американский президент принял решение временно остановить миссию, чтобы сосредоточиться на восстановлении доступа к критически важному для США воздушному пространству.

Иран и США атакуют друг друга во время перемирия

Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня остается в силе, несмотря на инцидент с иранскими ударами по американским эсминцам.

«Перемирие продолжается. Оно действует», — сказал Трамп в интервью телеканалу ABC News.

Три американских эсминца вышли из Ормузского пролива и попали под обстрел. Корабли не получили повреждений. Трамп назвал инцидент «любовным шлепком».

«Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб», — написал Трамп в соцсети Truth Social.