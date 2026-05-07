Почему переговоры по Украине свернули — главная причина

По словам Ушакова, Украина должна сделать один шаг Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Главная причина остановки трёхсторонних переговоров — отсутствие политического решения со стороны Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, все участники процесса уже понимают, какие шаги необходимо предпринять для прекращения огня и перехода к мирному урегулированию. Однако ключевое решение до сих пор не принято, и переговорный процесс фактически заморожен.

Ушаков подчеркнул, что в сложившихся условиях попытки убеждать друг друга во многом теряют смысл. Российская сторона, как заявил представитель Кремля, использовала все возможности, чтобы донести до украинской делегации необходимость этого шага. Украинские переговорщики, по его словам, ситуацию осознают, но окончательное решение зависит от политического руководства страны.