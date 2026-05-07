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Политика Спецоперация на Украине Почему переговоры по Украине свернули — главная причина

Почему переговоры по Украине свернули — главная причина

Представитель Кремля заявил, что сейчас слово за Киевом

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По словам Ушакова, Украина должна сделать один шаг | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUПо словам Ушакова, Украина должна сделать один шаг | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

По словам Ушакова, Украина должна сделать один шаг

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Главная причина остановки трёхсторонних переговоров — отсутствие политического решения со стороны Киева. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, все участники процесса уже понимают, какие шаги необходимо предпринять для прекращения огня и перехода к мирному урегулированию. Однако ключевое решение до сих пор не принято, и переговорный процесс фактически заморожен.

Ушаков подчеркнул, что в сложившихся условиях попытки убеждать друг друга во многом теряют смысл. Российская сторона, как заявил представитель Кремля, использовала все возможности, чтобы донести до украинской делегации необходимость этого шага. Украинские переговорщики, по его словам, ситуацию осознают, но окончательное решение зависит от политического руководства страны.

Говоря о формате встреч, помощник президента напомнил, что после переговоров в Женеве в феврале трехсторонние консультации больше не проводились — в основном из-за занятости американских представителей другими вопросами. Тем не менее, по словам Ушакова, прежние контакты уже сформировали понимание дальнейших действий.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры Украина Россия
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Комментарии
8
Гость
8 мая, 12:50
Основная причина, не желание идти на уступки, возможно возвратить что то.
Гость
8 мая, 02:34
не мешки ворочать
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Гость
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