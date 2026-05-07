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Политика Отменит ли Россия перемирие на 9 Мая после атак? Ответ Кремля

Отменит ли Россия перемирие на 9 Мая после атак? Ответ Кремля

Власти пообещали обеспечить безопасность жителям страны

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В России надеются, что праздники пройдут мирно | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ России надеются, что праздники пройдут мирно | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России надеются, что праздники пройдут мирно

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Кремле объявили, что перемирие будет действовать 8 и 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Вооруженные силы России проведут все нужные мероприятия для защиты праздничных событий.

«Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая», — заявил Песков журналистам.

Он также добавил, что российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности накануне Дня Победы, в том числе с учетом «достаточно сложной оперативной обстановки». По его словам, все меры принимаются в рамках закона и призваны обеспечить безопасность граждан, «что является абсолютным приоритетом».

О введении режима прекращения огня на 9 Мая президент России Владимир Путин объявил еще в начале недели. Однако Украина отказалась соблюдать перемирие.

В Минобороны надеются, что украинская сторона изменит свое решение и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. В ведомстве предупредили, что в случае попыток Киева атаковать Москву в праздничные дни ВС РФ нанесут «массированный ответный удар по центру Киева, в том числе по центрам принятия решений».

После этого с заявлением выступил МИД РФ. Зарубежные страны призвали заранее вывезти своих дипломатов и граждан из Киева. Поводом стали заявления киевских властей о планах сорвать празднование 81-й годовщины Победы в ВОВ в Москве. Российская сторона расценивает их как террористические угрозы.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Кремль Перемирие День Победы Украина Россия
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Комментарии
5
Гость
7 мая, 19:36
Интересуюсь спросить. Если враг нанесет коварный удар 9 мая по центру моего любимого города Любима, каков будет наш сокрушительный ответ?
Гость
7 мая, 13:05
Его не было
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Гость
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