Отменит ли Россия перемирие на 9 Мая после атак? Ответ Кремля

В России надеются, что праздники пройдут мирно Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Кремле объявили, что перемирие будет действовать 8 и 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Вооруженные силы России проведут все нужные мероприятия для защиты праздничных событий.

«Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая», — заявил Песков журналистам.

Он также добавил, что российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности накануне Дня Победы, в том числе с учетом «достаточно сложной оперативной обстановки». По его словам, все меры принимаются в рамках закона и призваны обеспечить безопасность граждан, «что является абсолютным приоритетом».

О введении режима прекращения огня на 9 Мая президент России Владимир Путин объявил еще в начале недели. Однако Украина отказалась соблюдать перемирие.

В Минобороны надеются, что украинская сторона изменит свое решение и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. В ведомстве предупредили, что в случае попыток Киева атаковать Москву в праздничные дни ВС РФ нанесут «массированный ответный удар по центру Киева, в том числе по центрам принятия решений».