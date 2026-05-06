МИД РФ призвал эвакуировать дипломатов и граждан из Киева: Россия готовит ответный удар

Об этом Украину уже предупреждало Минобороны РФ Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Министерство иностранных дел России выступило с настоятельным призывом к зарубежным странам заранее вывезти своих дипломатов и граждан из Киева. Поводом стали заявления киевских властей о планах сорвать празднование Дня Победы в Москве, которые российская сторона расценивает как террористические угрозы.

По словам Захаровой, 4 мая во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский «позволил себе агрессивные и угрожающие заявления» о намерении сорвать 9 Мая в Москве террористическими актами. Дипломат подчеркнула, что присутствовавшие при этом представители стран ЕС не отреагировали на эти слова.

«В этот же день Министерство обороны Российской Федерации опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну: это было сделано именно в качестве ответной меры», — указала Захарова.

Она также отметила, что страны Евросоюза ошибаются, если полагают, что «агрессивные заявления» украинского лидера удастся замолчать.

До этого в российском военном ведомстве объявили о введении режима прекращения огня на 8–9 мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Минобороны выразили надежду, что украинская сторона последует этому примеру, однако предупредили: в случае попыток Киева атаковать Москву в праздничные дни, ВС РФ нанесут «массированный ответный удар по центру Киева, в том числе по центрам принятия решений».

В ведомстве подчеркнули, что Россия «по гуманитарным соображениям ранее воздерживалась от таких ударов», несмотря на имеющиеся возможности, однако теперь намерена принять все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий.

«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», — заявила Мария Захарова.

Отметим, что после объявления перемирия 8–9 мая Зеленский тоже заявил о начале «режима тишины». Однако даты были выбраны другие: украинская сторона решила прекратить огонь в ночь с 5 на 6 мая.