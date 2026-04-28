У Соловьева и Бони произошел «Полный контакт». Рассказываем главное

Источник: «Соловьев LIVE»

На утреннее шоу «Полный контакт» канала «Соловьев LIVE» пришла блогер Виктория Боня. «Фонтанка» рассказывает главное из разговора Владимира Соловьева и его оппонентки.

Перед эфиром предыдущий гость Соловьева писатель и журналист Александр Сосновский сказал: «У тебя сейчас будет бонификация, поэтому тебе легче». Владимир Соловьев посмеялся и порадовался, что не все знают смысл слова «бонификация».

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня в середине апреля записала обращение к Владимиру Путину. Говорила блогер, по ее словам, «от лица народа». Она утверждала, что до главы государства не доводят информацию о ряде тем: наводнении в Дагестане, мазутном пятне в Анапе, вспышке болезни скота в Сибири, неудобствах из-за блокировок и судьбе блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Видео в социальных сетях набрало миллионы просмотров. Выступление Бони спровоцировало Владимира Соловьева, который обрушился на нее в своих передачах. После этого и договорились встретиться.

«Добрым эфир не будет»

В своем телеграм-канале блогер Виктория Боня писала, что «добрым эфир не будет». Такой вывод она сделала, когда накануне увидела обложку предстоящего шоу. В целом тон разговора Соловьева и Бони оказался примирительным, но все же по многим темам общий язык найти не удалось.

Источник: «Соловьев LIVE»

Обращение Бони к президенту Путину и Instagram*

Свою эмоциональную реакцию Владимир Соловьев объяснил тем, что обращение блогера Бони к российскому лидеру «заметили на таком уровне». Телеведущий согласился, что озвученные Викторией Боней проблемы есть, но, кроме того, ему особенно не понравился начальный посыл блогера.

У вас прозвучали слова, обращенные к Путину: вас боятся, меня попросил народ… Дальше вы стали перечислять, кто этот народ. Вы назвали блогеров, артистов, губернаторов… Вот это вызвало у меня моментальную реакцию и это вызвало у меня бешенство… И когда это заметили наверху. Потому что Путина в России народ любит, а не боится. Владимир Соловьев

Виктория Боня, оппонируя Соловьеву, заявила, что пользователи Instagram* не живут отдельной жизнью от страны. По ее словам, в этой соцсети миллионы людей продвигали свой малый и средний бизнес, товары, а теперь у них отняли эту возможность. Как уточнила Боня, странно, что на мнение этих людей не нужно обращать внимания.

Источник: «Соловьев LIVE»

В ответ Владимир Соловьев указал, что в Instagram*, например, раскручивается ложная информация про его семью, мол, якобы его сын живет в Лондоне и работает в модельном агентстве. «Но весь Instagram* с радостью это подхватил, даже не попытавшись верифицировать», — сказал он.

Еще Соловьев указал на другой момент из видео Бони: «В вашем обращении есть всё, кроме войны. Для людей, которые живут не в Instagram*, это боль. Потому что для нас война — здесь и сейчас».

Однако Боня сказала, что проверила информацию о семье Владимира Соловьева через Google и ChatGPT и убедилась, что это ложь. На последний тезис она возразила, что «вообще не говорит про внешнюю политику все эти годы».

Какие люди посмотрели обращение Виктории Бони?

Блогер рассказала, что из 30 млн просмотров ее обращения — 87% из России. Боня заявила телеведущему, что это миллионы россиян. На этот тезис Владимир Соловьев отреагировал почти мгновенно. «У нас есть сообщество людей, для которых войны нет, которые не хотят ее принимать, не хотят ее видеть», — сказал он.

Другие же россияне, продолжил Соловьев, задаются вопросом: «Что происходит? Они слышат человека, который живет в Монако, и они не хотят слышать нас, которые на передовой? Я не осуждаю, я констатирую».

Сбор информации Путиным, Туапсе и «прилеты в Монако»

«В Туапсе, вы правильно говорите, сейчас происходит жуткая катастрофа, и „Роснефть“, насколько я понимаю, является все-таки хозяином этого завода. И очень хочется людям также видеть, что сейчас там тысячи людей стоят в костюмах с лопатами отмывают, делают что-то, чтобы не страдали люди и животные», — путано описала ситуацию Виктория Боня.

Еще блогер заметила, что не удивится, если президент получает информацию из одного источника.

Я говорила о том, что губернаторы, приходя на встречу с президентом, рассказывают те истории… по крайней мере нам показывают, что они рассказывают небылицы. В этом было обращение. Виктория Боня

Владимир Соловьев парировал, что знает Путина лично и понимает, насколько глава государства погружен во всё происходящее. «Напрасно, я знаю, как работает Путин, знаю, как работает система сбора информации», — сказал он.

В Туапсе проблема в другом, сказал Соловьев, — прилеты от ВСУ. «Проблема в том, что там под атакой украинских… Я с этого с утра начал эфир. А до этого была проблема в Усть-Луге. Война идет, Вик. У вас в Монако сегодня прилеты были? <…> В Туапсе не случайно же животные страдают — потому, что укронацисты нанесли удар по нефтепереработке», — обратился он к Боне.

Блогер сказала, что всё понимает, но никак внешнюю политику не озвучивает.

Виталий Милонов, Джорджа Мелони и мизогиния

«Любая мизогинность омерзительна», — заявил Владимир Соловьев в эфире. Перед этим он успел сказать, что «должен извиниться» за свои высказывания перед Викторией Боней. Ранее телеведущий назвал ее «потрепанной шалавой».

Однако извиняться напрямую в итоге не стал ни перед ней, ни перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони, потому что она «не женщина, а политик».

Сошлись в итоге в эфире по поводу депутата Госдумы Виталия Милонова. «Вообще не понимаю, что он делает в Госдуме. Я не понимаю, почему этот человек вообще в общественной политике. За то, что он говорил, его давным-давно надо было от всего отлучать», — заявил Соловьев.

Хотите платформу на «Соловьев LIVE»?

Однако разговор всё же больше проходил в позитивном ключе — ближе к концу Владимир Соловьев предложил Виктории Боне вести программу на его канале «Соловьев LIVE», где можно будет говорить всё, что угодно.

«Я вам больше скажу… Хотите, я вам просто платформу на „Соловьев LIVE“ дам, чтобы вы вещали здесь с аудиторией… Если вам кажется это важным, то у нас вообще полностью открытый формат», — сказал он.

Источник: «Соловьев LIVE»

Боня сказала, что обсудит это со своей аудиторией. После эфира блогер в своем телеграм-канале опубликовала видео, где подвела итоги общению на «Соловьев LIVE».

«Самое важное, что человек извинился… Было видно, что мы можем решать вопросы в нашей стране еще в диалоге. Второе важное, что Соловьев предложил свою платформу… Я считаю, что это очень круто. Третье… надо понять, где нам удобнее создать некий народный форум, который будет объединять людей… ВК, „Макс“, не знаю, что там еще есть», — рассказала она.