Перемирию конец? США отменили предстоящие переговоры с Ираном: главное о войне на Ближнем Востоке

Сейчас между Ираном и США действует режим прекращения огня Источник: Bilal Hussein / AP Photo

Временное перемирие между Ираном и США длится уже больше двух недель, однако стороны так и не могут достичь соглашения. Предстоящие переговоры, которые должны были пройти в Пакистане 27 апреля, сорвались, так как Вашингтон отменил поездку в Исламабад своих представителей. Сразу после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по целям движения «Хезболла» в Ливане. Собрали главное о ситуации на Ближнем Востоке за сутки.

Срыв мирных переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

«Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать в Пакистан: „Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты“, — рассказал Трамп телеканалу Fox News.

Новый раунд прямых переговоров между США и Ираном в столице Пакистана Исламабаде должен был пройти 27 апреля. Предполагалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретится с представителями Вашингтона.

Несмотря на срыв переговоров, Дональд Трамп заявил, удары американских военных по территории Ирана не возобновятся.

«Нет, не означает. Мы об этом еще не думали», — цитирует ответ Трампа на соответствующий вопрос газета Axios.

Однако сразу после заявлений президента США Дональда Трампа премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести удары по целям движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

«Премьер-министр Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ нанести мощный удар по целям „Хезболлы“ в Ливане», — говорится в заявлении для прессы.

Напомним, с 16 апреля между Израилем и Ливаном начал действовать режим прекращения огня. Однако обе стороны позже заявляли о нарушении временного перемирия.

Иран называл прекращение атак на Ливан одним из условий 14-дневного перемирия с Соединенными Штатами, о котором стороны объявили 8 апреля. На этой неделе Дональд Трамп продлил его в одностороннем порядке. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и стороны не проведут встречу.

В США оценили ущерб от ударов Ирана по базам в Персидском заливе

США с 28 февраля использовали треть своих запасов оружия в конфликте в Персидском заливе, для восстановления которых понадобятся пять-шесть лет. Об этом пишет военный аналитик газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

«Для пополнения арсеналов, использованных за время войны, понадобятся пять-шесть лет. Эта ситуация ослабляет США перед стратегическим соперником — Китаем. При том, что сломить Исламскую Республику не удалось», — пишет он.

Эксперт отмечает, что Вашингтон пытается занять какой-нибудь остров в Персидском заливе на юге Ирана, для того, чтобы повысить рейтинги президента США Дональда Трампа.

В Иране казнили участника январских протестов

Власти Ирана казнили участника январских протестов по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Эрфан Кеяни, один из основных агентов врага, участвовавший в беспорядках в январе 2026 года в Исфахане, который под руководством „Моссада“ совершал погромы и поджоги общественного и частного имущества», — говорится в сообщении.

Это уже не первый случай казни участника массовых январских акций протеста в стране.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана обвинили США и Израиль в организации беспорядков.

Минфин США не будет продлевать разрешение на покупку российской нефти

Вашингтон не планирует вновь продлевать разрешение на покупку российской нефти, уже загруженной на суда и находящейся в море. Об этом в интервью Associated Press заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он также уточнил, что аналогичные послабления не будут продлены и для нефти из Ирана.

«Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая была загружена на суда и находится в море, во многом исчерпана», — сказал он.

По словам Бессента, предыдущие исключения из санкционного режима были временной мерой, введенной по просьбе 10 самых уязвимых и бедных стран на фоне резкого роста цен на нефть из-за кризиса в Ормузском проливе.

США временно ослабили санкции в марте. Тогда было разрешено в течение 30 дней закупать российскую нефть, загруженную в танкеры до 12 марта. Аналогичные меры тогда распространялись и на иранскую нефть. Позже ведомство выдало новую лицензию, распространив послабления на нефть, загруженную до 17 апреля.