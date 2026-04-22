Трамп дал Ирану несколько дней на возвращение за стол переговоров: главное о войне на Ближнем Востоке

Военные действия на Ближнем Востоке начались 28 февраля Источник: Independent.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней состоится очередной этап переговоров с Ираном. При этом в Тегеране отмечают, что готовы как к мирному урегулированию конфликта, так и продолжению войны с Америкой и Израилем. Собрали главное о ситуации на Ближнем Востоке за сутки.

Новый этап переговоров

Президент США Дональд Трамп допустил, что второй раунд мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти в ближайшие 36–72 часа. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на пакистанские источники и информацию от Белого дома.

«Это возможно!» — цитирует газета слова Трампа в ответ на вопрос о возможности проведения второго раунда переговоров с Ираном.

Напомним, 8 апреля Вашингтон и Тегеран заключили перемирие на две недели. Оно должно было закончиться 22 апреля, однако накануне американский лидер продлил режим прекращения огня на несколько дней, на сколько точно, неизвестно. По мнению президента США Дональда Трампа, Тегерану нужно дополнительное время для представления «единого предложения», на основании которого мирные переговоры в Пакистане могли бы возобновиться.

В ответ на это постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран готов урегулировать конфликт с США как дипломатическим, так и военным путем.

«Если они захотят сесть за стол переговоров, мы будем готовы, но если они выберут путь войны, то и Иран к этому готов», — приводит его слова телеканал SNN.

В Белом доме составили черный список стран НАТО

Американская администрация составила черный список стран НАТО, отказавшихся поддержать США в войне с Ираном, и ищет способы наказать их. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Это последний признак того, что Трамп намерен выполнить свои угрозы в отношении союзников, которые не будут следовать его указаниям. И это еще один фактор давления на всё более ослабевающий альянс, который пострадал от нападок Трампа», — говорится в публикации.

По информации издания, участницы военного блока ранжированы по вкладу в коллективную безопасность и готовности поддерживать военные операции Вашингтона, в частности против Тегерана. Аутсайдеры рискуют остаться без американских военнослужащих на своей территории.

Открытие Ормуза сделает сделку с Ираном невозможной

Президент США Дональд Трамп утверждает, что немедленное открытие Ормузского пролива якобы сделает любую договоренность с Ираном невозможной. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Если мы это сделаем (отменим морскую блокаду. — Прим. ред.), то никакой сделки с Ираном уже и быть не может, если только мы не разбомбим остальную часть страны, включая руководство», — написал он.

Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Тегераном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов.

В Иране назвали условия открытия Ормузского пролива

Иран не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Полноценное прекращение огня тогда имеет смысл, когда оно не нарушается морской блокадой, захватом в заложники мировой экономики… Открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия», — написал председатель парламента в соцсети X.

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.