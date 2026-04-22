Мир снова под угрозой? США и Иран отменили новые переговоры: главное о войне на Ближнем Востоке

США и Иран не могут достичь договоренностей Источник: Hassan Ammar / AP Photo

Иран и США отказались от участия во втором раунде переговоров за несколько часов до запланированной встречи. После этого президент США Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня и поручил армии продолжать морскую блокаду. Собрали главное о ситуации на Ближнем Востоке за сутки.

Иран и США отменили новый раунд переговоров

22 апреля в столице Пакистана Исламабаде должен был состояться второй раунд переговоров между Ираном и США. Однако во вторник, 21 апреля, обе стороны отказались от участия во встрече.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что представители Тегерана не полетят в Исламабад.

«Иранская переговорная команда через пакистанского посредника заявила американской стороне, что по различным причинам она не будет присутствовать в Исламабаде в среду, и в настоящее время нет никаких перспектив участия в переговорах», — говорится в публикации.

Как пишет издание, в ходе первого раунда США выдвинули завышенные требования, после чего диалог зашел в тупик.

По данным Associated Press, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был присутствовать на встрече, также отменил поездку в Пакистан.

«Дипломатическая поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Исламабад, где он, как ожидалось, должен был обсудить ядерную сделку с иранскими переговорщиками, была отложена после того, как Тегеран не отреагировал на американские переговорные позиции».

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран и Вашингтон подпишут сделку уже через несколько часов.

«Сделка будет подписана сегодня вечером», — сказал он в интервью Fox Business, но не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь.

Трамп продлевает режим прекращения огня

После отказа Ирана от участия во втором раунде переговоров Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня, который действовал до 21 апреля. При этом США продолжат морскую блокаду Ирана.

«Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что неудивительно, нас попросили (руководство Пакистана. — Прим. ред.) приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не выработают единое предложение. Поэтому я приказал нашим военным продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться в готовности и дееспособными, и, следовательно, продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры в ту или иную сторону», — написал Трамп в Truth Social.

Иран раскритиковал продление перемирия

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал продление перемирия бессмысленным.

«Решение Трампа продлить перемирие лишено смысла. Продление перемирия — это попытка выиграть время для внезапного нападения. В настоящее время инициатива находится в руках Ирана», — сказал он.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал блокаду иранских портов и захват торговых судов со стороны США нарушением режима прекращения огня.

«Блокада иранских портов — это акт войны и, следовательно, нарушение режима прекращения огня. Нападение на торговое судно и захват его экипажа в заложники — еще большее нарушение. Иран умеет бороться с ограничениями, защищать свои интересы и противостоять запугиванию», — написал Арагчи в X.

Израиль и Ливан готовятся к новой встрече

Между тем переговоры между Израилем и Ливаном запланированы на четверг, 23 апреля.

«Соединенные Штаты приветствуют продуктивное взаимодействие, начавшееся 14 апреля. Мы продолжим содействовать прямым, добросовестным дискуссиям между правительствами двух стран», — сообщил телеканалу CBS News чиновник Госдепа.

По данным Times of Israel, во встрече примут участие израильская, ливанская и американская стороны. Первый раунд переговоров состоялся 14 апреля в Вашингтоне.

Россиян продолжают доставлять в Россию, а небо постепенно открывается

Из Ливана в Москву спецбортом МЧС доставили 73 россиянина. 33 из них — дети.

«В полете их сопровождали медики и психологи МЧС. У россиян была возможность взять на борт багаж, также вместе с ними летят две кошки», — передает ТАСС.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), в Иране возобновляются международные рейсы. Несколько аэропортов страны начали принимать и отправлять самолеты. Также восстанавливаются рейсы иностранных авиакомпаний в Катар.

Военные действия на Ближнем Востоке начались 28 февраля. 8 апреля при содействии Пакистана стороны договорились о двухнедельном перемирии, а 11 апреля — провели первые переговоры. Делегации обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной программы, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь десятипунктный план Ирана.