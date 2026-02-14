Урок другим комикам и долг в 19 тысяч рублей? За что шутника Сабурова на самом деле запретили в России на 50 лет

После изгнания Нурлана Сабурова из России на 50 лет многие недоумевают, почему с комиком обошлись как с опасным преступником. Некоторые встали на сторону артиста, а другие поддержали его депортацию из страны. При этом подробно о мотивах такого решения представители власти не говорили.

Причин для сурового наказания оказалось немало. Всё, что о них известно, — в материале E1.RU.

Национальная безопасность страны

Официальная версия выдворения Сабурова звучит так: решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Миграционный контроль

Также одной из причин называют нарушение миграционного контроля.

В подобной ситуации Нурлан Сабуров уже бывал. В мае 2025 года комика задерживали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Тогда его оштрафовали на 5000 рублей и отпустили.

А ведь недавно Нурлан Сабуров иронизировал над возможным выдворением из РФ: «Меня хотели выгнать из России, но нет! Отныне у меня будут суперпатриотические тексты! Матушка-земля… Я поддерживаю миграционную политику в России и ее ужесточение. У меня в феврале суд, поэтому хочу заявить: российские законы — самые справедливые законы в мире!»

По другой информации, Сабуров отказывался становиться гражданином России. При этом двойное гражданство в Казахстане запрещено — в случае принятия российского гражданства комик лишился бы паспорта своей родины.

«Нурлан Сабуров ссылался на коммерческие риски и отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций», — сказал собеседник «РИА Новости».

Налоговое законодательство

Помимо этого, у правоохранителей есть претензии финансового характера. Как сообщали в том же СМИ, «Нурлан Сабуров получал в России доход, нарушая миграционное законодательство и игнорируя задолженности по налогам. Только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей».

Также, по некоторым данным, он использовал посредников для вывода из России заработанных здесь денег.

В России у комика есть имущество стоимостью свыше 60 миллионов рублей, а также компания, которая работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). По данным сервиса «Контур.Фокус», у «Сабр Продакшн» была задолженность 18,8 тысячи рублей по состоянию на последний квартал 2025 года. Отчет о выручке компании пока не опубликован.

Политолог Константин Калачев в разговоре с «Осторожно Media» предположил, что это может быть сигналом и другим, даже провластным юмористам: «Тут самый простой вывод: кто-то из высокого начальства возмутился, что комик получает тут сверхдоходы и нас же критикует, да еще и налоги не платит. А дальше дидактическая ситуация, урок другим комикам, инфлюенсерам, лидерам общественного мнения: хотите получать деньги в РФ, фильтруйте каждое слово, платите налоги, соблюдайте законы. За комиков что-то серьезно взялись. Это прямо как гонения при Алексее Михайловиче (Романове) на скоморохов и гусляров».

Политические мотивы

По данным ТАСС, на ситуацию также повлияли антироссийские высказывания комика и критика СВО.

При этом Сабуров не шутил со сцены на политические темы. В основном его юмор был посвящен жене, семье и другим жизненным ситуациям. Свою позицию по отношению к спецоперации он не высказывал: боялся.

В защиту артиста выступила Ксения Собчак. Она назвала «синхронное мочилово Сабурова» в СМИ и телеграм-каналах «стыдом» и отметила, что он аккуратно высказывался об СВО.

«Подчеркиваю, что человек очень аккуратно высказывался про СВО, а на Украине его вообще отменяли за то, что он высмеял активистку, которая пыталась сорвать его выступление акцией. Нелогичная бредятина очередная», — считает Собчак.

В последние дни в Сети стала появляться информация, что Сабурову на родине в Казахстане грозят проблемы из-за того, что он якобы передал 10 мотоциклов российским военным из отряда «Вагнер Истра». В интернете публикуют видео передачи техники, подлинное ли оно — неизвестно. Опубликовала запись в июле 2025 года глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

«Дай Бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой», — сказал Нурлан Сабуров на видео

Заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев ответил казахстанским журналистам, что грозит комику.

«Во-первых, мы комментировать решения иностранных органов никак не можем. Во-вторых, что в средствах массовой информации пишется [о передаче техники], всё требует исследования, изучения. Там говорят о 170-й статье („Наемничество“. — Прим. ред.), это компетенция больше Комитета национальной безопасности», — сказал Койгельдиев.

Статья 170 УК Казахстана — «Наемничество». Под ним в кодексе понимают вербовку, обучение, финансирование или использование людей в войне, вооруженных действиях или попытках свергнуть власть и нарушить территориальную целостность страны. Статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 12 лет.

Официальной информации о том, что в отношении Нурлана Сабурова в Казахстане возбуждено дело и ведется проверка, нет.

