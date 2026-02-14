Политика Лишний день любви россиянам не повредит? Почему политики опять спорят про День святого Валентина, желая сменить ему имя

И как в стране меняется отношение к этому празднику, с точки зрения депутатов Госдумы

Москву обычно украшают к празднику, несмотря на споры политиков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Отношение к Дню святого Валентина в России заметно изменилось. Еще недавно 14 Февраля воспринималось как модный и коммерчески успешный праздник с сердцами в витринах и ажиотажем в ресторанах. Но теперь вокруг него всё чаще возникают дискуссии — культурные и даже политические.

Периодически звучат инициативы ограничить празднование или заменить его «традиционными ценностями». В разных регионах обсуждались идеи не проводить тематические мероприятия в школах, театрах и ДК. Да и на федеральном уровне отдельные политики предлагали продвигать в качестве альтернативы День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и связан с православными святыми Петром и Февронией. В общественном пространстве усилилась риторика о «чуждых традициях» и «западном влиянии».

На этом фоне показательны позиции депутатов Государственной думы, которые по-разному расставляют акценты, но сходятся в главном: прямых запретов быть не должно. Как заявила накануне первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, этот день можно просто переименовать, а вместе с ним — и его символы.

«Важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ, например сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Это должен быть день любви, признания, нежности. Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова „любовь“, „семья“, „дети“ — важнейшие в жизни. Это может быть День любви или День плюшевой игрушки», — заявила она.

То есть народные избранники уже не выступают против праздника, как было несколько лет назад. Тем более что россияне его как отмечали, так и отмечают. По разным исследованиям, в среднем россияне тратят 8000 рублей на подарок ко Дню святого Валентина своим любимым. Женщины при этом ждут от избранников цветы и ювелирные изделия, мужчины — смарт-часы и хороший алкоголь. Молодежь обрадуется парной фотосессии или подарку ручной работы. В общем, 14 Февраля не пройдет незамеченным. МSK1.RU провел свой опрос народных избранников, чтобы узнать, а надо ли ломать копья вокруг праздника, отменяя его, переименовывать и т. д.

«Люди мудрее нас, политиков»

Депутат Госдумы Николай Новичков считает, что ажиотаж вокруг Дня святого Валентина уже естественным образом пошел на спад и не требует административного вмешательства.

«Я бы ничего не стал запрещать. И, собственно, ажиотаж вокруг Дня святого Валентина постепенно уходит. Когда-то это было в новинку и в диковинку. Сейчас это не сопоставимо с 8 Марта или Днем защитника Отечества. Я уж не говорю про Новый год и День Победы. Жизнь всё расставляет на свои места, и люди постепенно понимают, что ценно, что важно, что вторично. Люди мудрее нас, политиков, мудрее государства, сами разберутся, и вся жизнь всё расставит на свои места», — говорит Новичков.

Он напоминает, что множество праздников в России не являются официальными (как, например, День матери или День отца), но при этом их празднуют действительно все. Кроме того, есть ряд религиозных праздников у представителей традиционных конфессий. А хайп на Дне святого Валентина Новичков связывает с тем, что этот праздник в свое время вытащили шоу-бизнес и потребительский сектор.

«Кому-то эта идея понравилась, кому-то нет. Но относиться к нему [празднику] нужно спокойно. Какие-то новые, я бы даже не сказал „традиции“, а новые привычки приходят и уходят, а жизнь остается, и как бы мы идем дальше. Ну вот сейчас, например, у нас стало модно праздновать китайский Новый год. Окей, хорошо. Ну почему нет?» — говорит депутат.

«Каждый волен распоряжаться своим днем»

Еще более лояльную позицию занимает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она тоже подчеркивает, что государству не следует вмешиваться в личный выбор граждан.

«Мне вообще не нравится идея что-либо отменять, запрещать, замедлять. Совсем неорганично, что называется, со стороны законодателя указывать россиянам, когда, что, где и с кем праздновать. Каждый имеет право — и это право дано Конституцией — выражать свои мысли, свои чувства, свои желания, если это не запрещено. Пожалуйста, пусть люди признаются друг другу в любви в этот день или во все 365 дней в году, это никому не мешает. Демонизировать этот праздник — это абсолютно неправильное занятие», — говорит Бессараб.

По словам депутата, молодежь уже привыкла отмечать День святого Валентина. Бессараб считает, что рано или поздно по популярности с ним в России сравнится и День любви, семьи и верности, который появился сравнительно недавно: он отмечается с 2008 года, а президентским указом признан национальным праздником в 2022 году. При этом День святого Валентина, напоминает Бессараб, в христианском мире отмечается много столетий.

Бессараб уверена: «Я думаю, что со временем в России все привыкнут к этому празднику [Дню любви, семьи и верности]. Но даже если мы будем отмечать два праздника любви, мне кажется, это не повредит России».

Дмитрий Капустин
Гость
14 февраля, 09:15
нам нужно ввести всемирный день ненависти
Гость
14 февраля, 10:27
Всенародный День уважения и любви к Депутатам всех уровней Законодательной Власти РФ. На "сердечках" писали бы все им послания.
