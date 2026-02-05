Стартовал второй день переговоров по Украине: что может помешать диалогу

У сторон еще остались несогласованные вопросы Источник: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине. Стороны продолжат обсуждать условия завершения конфликта. Расскажем всё, что известно, на данный момент.

О начале нового дня консультаций сообщил источник ТАСС. Переговоры проходят в закрытом режиме. Их главной целью является поиск путей к мирному урегулированию, при этом ключевые разногласия остаются прежними — это территориальный вопрос и будущие гарантии безопасности.

Кто за столом переговоров

Составы делегаций в основном сохранились по сравнению с первым раундом, состоявшимся 23–24 января:

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Украинскую сторону представляет делегация под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова. США на переговорах представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как прошел первый день переговоров

Работа первого дня, 4 февраля, началась с трехсторонней встречи. После чего стороны продолжили обсуждение в отдельных группах по различным направлениям. Обсуждения продлились почти четыре часа.

Глава украинской делегации Рустем Умеров назвал прошедшие обсуждения содержательными, отметив, что акцент делался на конкретные шаги.

Украинская сторона рассчитывает обсудить военные и военно-политические аспекты возможного завершения конфликта. В экспертной среде, как пишет Politico, звучит «осторожный оптимизм» по поводу перспектив этого раунда переговоров.

Представитель США также охарактеризовал переговоры как продуктивные. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, количество спорных вопросов в целом сократилось. Но на самые сложные, территориальный и о гарантиях безопасности, решения пока не нашли.

На повестке множество других немаловажных тем для обсуждения, говорил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Однако Кремль не планирует информировать об итогах нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будут трехсторонние переговоры. Это будет рабочая группа по вопросам безопасности», — уточнил Песков.

Что может помешать обсуждению

Дипломатической работе сопутствует сложная внешняя повестка. Накануне переговоров президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении «энергетического перемирия» после новых ударов по инфраструктуре. Однако президент США Дональд Трамп не поддержал эту критику, заявив, что мораторий длился оговоренную неделю и был соблюден.

Дмитрий Песков заявил, что российские войска будут продолжать боевые действия до тех пор, пока украинские власти не примут решения, способные положить конец конфликту.