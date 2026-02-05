НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

зап.

 746мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,01
EUR 98,34
Чем удивит погода
Когда построят новый аэропорт
Разгромили декор у салона красоты
Гид подготовки к учебному году
Когда закончат пешеходный центр
Ярославские котики
Съемки сериала
Застройка высотками
Политика Мнение «Проблемы будут»: как присоединение Гренландии к США может повлиять на русскую Арктику

«Проблемы будут»: как присоединение Гренландии к США может повлиять на русскую Арктику

Северные территории будут нуждаться в защите

929
Решение по Гренландии напрямую затронет Архангельскую область и Арктику | Источник: Александра Балаба / 51.RUРешение по Гренландии напрямую затронет Архангельскую область и Арктику | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Решение по Гренландии напрямую затронет Архангельскую область и Арктику

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Весь мир обсуждает планы президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии. Казалось бы, тема далека от россиян, но в реальности последствия могут коснуться арктической части Архангельской области, простых граждан. Экономист Александр Воротников рассказал нашим архангельским коллегам из 29.RU, как может повлиять возможное присоединение Гренландии к США на регион и на страну в целом.

Александр Воротников — доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики).

Воротников уверен: у такого сценария есть как положительные, так и отрицательные последствия.

«Проблемы в случае с присоединением Гренландии к Штатам, конечно же, будут. Остров находится в непосредственной близости к Северному морскому пути (СМП), а значит, не очень далеко от Архангельской области, — объясняет Воротников. — Арктическая собственность региона связана с СМП. Если гипотетически Гренландия будет присоединена к США, понимая риторику Трампа, его, скажем так, не всегда адекватные действия, это вызовет определенные проблемы. В том числе те, которые могут потребовать высоких расходов, чтобы усилить обороноспособность именно в Арктической зоне».

По мнению Александра Воротникова, Архангельская область в случае угроз будет участвовать в обеспечении безопасности судоходства по СМП и работы порта, а также защите от возможных агрессивных действий. Угрозы могут быть и экономические.

Реализуемых арктических проектов в Архангельской области много, в том числе с участием зарубежных инвесторов. Самый главный на данный момент — развитие морского порта и его глубоководной части. В проекте участвует Китай, с которым область активно сотрудничает.

Еще одна роль региона в Арктике, которая, по мнению Воротникова, будет резко усилена, связана с постройкой и ремонтом судов. Архангельская область — мощный судостроительный регион.

«Проекты, которые сейчас реализуются в Архангельской области, необходимо развивать с учетом понимания, какая страна владеет Гренландией», — считает экономист.

По словам Воротникова, если Гренландия будет присоединена к США, помимо явной военно-политической конфронтации, вырастет конкуренция в Арктике.

«Это этап развития: начнется более активная работа, использование новых компетенций, чтобы конкурировать за ресурсы и возможности», — отмечает экономист позитивные последствия.

Помимо этого, в благоприятном сценарии сотрудничество России с США может привести к совместным экономическим и научным проектам, в том числе и со специалистами в Архангельской области. Но при этом, по словам Воротникова, активная деятельность США в Гренландии может негативно сказаться на экологии Арктики.

ПО ТЕМЕ
Мария ВершининаМария Вершинина
Мария Вершинина
Корреспондент
Гренландия США Арктика Экономист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
5 февраля, 20:29
По защите Арктики и Севморпути мы сделали очень много. Это правильно!
Гость
5 февраля, 13:04
Ерунда. Настроим атомных ледовых крейсеров и прочих мастей военных кораблей. Петр I с нуля все создал. Нам не привыкать, это не о народе заботиться, а о государстве.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Рекомендуем