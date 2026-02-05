«Проблемы будут»: как присоединение Гренландии к США может повлиять на русскую Арктику

Решение по Гренландии напрямую затронет Архангельскую область и Арктику Источник: Александра Балаба / 51.RU

Весь мир обсуждает планы президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии. Казалось бы, тема далека от россиян, но в реальности последствия могут коснуться арктической части Архангельской области, простых граждан. Экономист Александр Воротников рассказал нашим архангельским коллегам из 29.RU, как может повлиять возможное присоединение Гренландии к США на регион и на страну в целом.

Александр Воротников — доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики).

Воротников уверен: у такого сценария есть как положительные, так и отрицательные последствия .

«Проблемы в случае с присоединением Гренландии к Штатам, конечно же, будут. Остров находится в непосредственной близости к Северному морскому пути (СМП), а значит, не очень далеко от Архангельской области, — объясняет Воротников. — Арктическая собственность региона связана с СМП. Если гипотетически Гренландия будет присоединена к США, понимая риторику Трампа, его, скажем так, не всегда адекватные действия, это вызовет определенные проблемы. В том числе те, которые могут потребовать высоких расходов, чтобы усилить обороноспособность именно в Арктической зоне».

По мнению Александра Воротникова, Архангельская область в случае угроз будет участвовать в обеспечении безопасности судоходства по СМП и работы порта, а также защите от возможных агрессивных действий. Угрозы могут быть и экономические.

Реализуемых арктических проектов в Архангельской области много, в том числе с участием зарубежных инвесторов. Самый главный на данный момент — развитие морского порта и его глубоководной части. В проекте участвует Китай, с которым область активно сотрудничает.

Еще одна роль региона в Арктике, которая, по мнению Воротникова, будет резко усилена, связана с постройкой и ремонтом судов. Архангельская область — мощный судостроительный регион.

«Проекты, которые сейчас реализуются в Архангельской области, необходимо развивать с учетом понимания, какая страна владеет Гренландией», — считает экономист.

По словам Воротникова, если Гренландия будет присоединена к США, помимо явной военно-политической конфронтации, вырастет конкуренция в Арктике.

«Это этап развития: начнется более активная работа, использование новых компетенций, чтобы конкурировать за ресурсы и возможности», — отмечает экономист позитивные последствия.