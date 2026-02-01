НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Переговоры перенесли? Зеленский анонсировал время и место нового раунда трехсторонних встреч по Украине

Он заявил, что страны встретятся на следующей неделе

20
По словам Зеленского, новый раунд трехсторонних встреч состоится 4–5 февраля

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд трехсторонних консультаций России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса пройдет в Абу-Даби на следующей неделе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению конфликта», — написал украинский лидер.

Новость дополняется

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
