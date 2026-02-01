Переговоры перенесли? Зеленский анонсировал время и место нового раунда трехсторонних встреч по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд трехсторонних консультаций России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса пройдет в Абу-Даби на следующей неделе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению конфликта», — написал украинский лидер.