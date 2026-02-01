НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-21°C

Сейчас в Ярославле
Погода-21°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -29

0 м/c,

 753мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Бизнесы Петрова
ПСБ: главные события года
Большая афиша
Депутат выступил против интима в кино
Где отдохнуть зимой по-русски
Объединят колледжи
Не смогли продать Центральный рынок
Новые тарифы на холодную воду
Политика Переговоры России и США В Майями прошли переговоры между США и Россией: вот в чему пришли страны

В Майями прошли переговоры между США и Россией: вот в чему пришли страны

Стороны назвали консультации продуктивными

28
Дмитриев рассказал о конструктивной встрече с американской делегацией, где обсудили важные экономические вопросы | Источник: ReutersДмитриев рассказал о конструктивной встрече с американской делегацией, где обсудили важные экономические вопросы | Источник: Reuters

Дмитриев рассказал о конструктивной встрече с американской делегацией, где обсудили важные экономические вопросы

Источник:

Reuters

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры с американским коллегой Стивом Уиткоффом, которые прошли в Майами. Об этом он написал в соцсети X.

«Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы», — говорится в сообщении.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Представитель американского лидера заявил, что Штаты воодушевила эта встреча.

«Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — написал Уиткофф в X.

Со стороны США на консультациях помимо Уиткоффа присутствовали министр финансов США Скотт Бессент, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Визит Дмитриева в Майами состоялся накануне нового раунда переговоров России и Украины в Абу-Даби, который начнется 1 февраля. В прошлых двухдневных встречах участвовали США. Тогда консультации прошли в закрытом формате. Стороны впервые напрямую обсудили мирный план, согласуемый Вашингтоном с октября 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф Переговоры по урегулированию Политика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Рекомендуем