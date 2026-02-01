В Майями прошли переговоры между США и Россией: вот в чему пришли страны

Дмитриев рассказал о конструктивной встрече с американской делегацией, где обсудили важные экономические вопросы Источник: Reuters

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры с американским коллегой Стивом Уиткоффом, которые прошли в Майами. Об этом он написал в соцсети X.

«Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США. Также продуктивное обсуждение (вопроса) американо-российской экономической рабочей группы», — говорится в сообщении.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Представитель американского лидера заявил, что Штаты воодушевила эта встреча.

«Нас воодушевила эта встреча, она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — написал Уиткофф в X.

Со стороны США на консультациях помимо Уиткоффа присутствовали министр финансов США Скотт Бессент, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.