Политика Спецоперация на Украине Переговоры России и Украины Россия прекращает удары по Украине: все из-за новых переговоров

Россия прекращает удары по Украине: все из-за новых переговоров

Рассказываем о текущих договоренностях

81
Трампу показалось, что сейчас слишком холодно для боевых действий | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUТрампу показалось, что сейчас слишком холодно для боевых действий | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Трампу показалось, что сейчас слишком холодно для боевых действий

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Россия согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров… Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа», — сказал Песков журналистам. 

Ранее американский лидер заявил, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине. Трамп попросил его о том, чтобы ВС РФ прервались на одну неделю.

«А из-за морозов, экстремальных морозов, а у них такая же ситуация, как и у нас, я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и населенные пункты в течение недели во время этого… Это не просто холода. Это необыкновенный холод. Там тоже рекордные морозы», — отметил Трамп.

Украинские власти из выступления президента США Дональда Трампа узнали о его просьбе к России временно прекратить удары по Украине, сообщил в X журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на чиновников. По его словам, в Киеве не получали от Москвы сигналов и не уверены, что «перемирие» действительно наступит.

Следующие переговоры в Абу-Даби должнв состояться 1 февраля. Информацию подтвердила Украина и Россия. Госсекретарь США Марко Рубио не исключаю, что они будут двусторонними.

Удар ВС РФ Владимир Путин Дональд Трамп Спецоперация на Украине Мирные переговоры
Рекомендуем