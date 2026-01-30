Россия прекращает удары по Украине: все из-за новых переговоров

Трампу показалось, что сейчас слишком холодно для боевых действий Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Россия согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров… Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа», — сказал Песков журналистам.

Ранее американский лидер заявил, что лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине. Трамп попросил его о том, чтобы ВС РФ прервались на одну неделю.

«А из-за морозов, экстремальных морозов, а у них такая же ситуация, как и у нас, я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города и населенные пункты в течение недели во время этого… Это не просто холода. Это необыкновенный холод. Там тоже рекордные морозы», — отметил Трамп.

Украинские власти из выступления президента США Дональда Трампа узнали о его просьбе к России временно прекратить удары по Украине, сообщил в X журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на чиновников. По его словам, в Киеве не получали от Москвы сигналов и не уверены, что «перемирие» действительно наступит.