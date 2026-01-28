В Кремле анонсировали трехстороннюю встречу в Абу-Даби — детали

Песков заявил, что публичное обсуждение деталей урегулирования только вредит переговорам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся в феврале. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча трехсторонней группы по безопасности запланирована на 1 февраля в Абу-Даби», — заявил Песков в разговоре с РИА Новости.

По словам представителя Кремля, перечни документов по украинскому урегулированию Россия не обсуждает, все дискуссии идут в закрытом режиме. Предполагается, что новый раунд встреч в Абу-Даби также пройдет в закрытом режиме. Песков отметил, что публичное обсуждение деталей только вредит переговорам.

«Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», — заявил он журналистам.

Кроме того, российская делегация регулярно получает указания от президента России Владимира Путина.