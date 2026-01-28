НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Сказочный» Ярославль
В Кремле анонсировали трехстороннюю встречу в Абу-Даби — детали

В Кремле анонсировали трехстороннюю встречу в Абу-Даби — детали

До нового раунда переговоров осталось несколько дней

100
Песков заявил, что публичное обсуждение деталей урегулирования только вредит переговорам

Песков заявил, что публичное обсуждение деталей урегулирования только вредит переговорам

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся в феврале. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча трехсторонней группы по безопасности запланирована на 1 февраля в Абу-Даби», — заявил Песков в разговоре с РИА Новости.

По словам представителя Кремля, перечни документов по украинскому урегулированию Россия не обсуждает, все дискуссии идут в закрытом режиме. Предполагается, что новый раунд встреч в Абу-Даби также пройдет в закрытом режиме. Песков отметил, что публичное обсуждение деталей только вредит переговорам.

«Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», — заявил он журналистам.

Кроме того, российская делегация регулярно получает указания от президента России Владимира Путина.

Двухдневные консультации по урегулированию украинского конфликта состоялись 23 и 24 января. В них приняли участие представители России, США и Украины. Встречи прошли в максимально закрытом формате, без присутствия прессы. Предположительно, на них обсуждались условия потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территориальные споры. Президент Украины после консультаций заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на земли.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
27 минут
Его Превосходительству привычнее единолично и кулуарно всё решать?
