Встретятся еще раз: когда пройдут новые трехсторонние переговоры России, США и Украины

Команды должны встретиться вновь в конце этой недели Источник: Kremlin.ru

В следующий раз встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби должна состояться 1 февраля. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы предварительно говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить [сроки проведения] этой встречи», — сказал он в своем видеообращении.

Зеленский также рассказал, что украинская делегация, вернувшись из Абу-Даби, доложила ему, о чём 23 и 24 января общались стороны. По его словам, в ходе прошедших двухдневных переговоров обсудили «разные вопросы военного характера». Причем решения по некоторым из них должны быть подготовлены к следующей встрече, добавил он.

Несмотря на все попытки прийти к миру, Зеленский заявил, что не откажется от земель «ни при каких обстоятельствах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что рассчитывать на результативность таких сложных переговоров было бы ошибкой. При этом от новых встреч страны не отказались. Консультации продолжатся в ближайшее время.

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев уверен, что мирный процесс тормозит именно Владимир Зеленский. Он раскритиковал его речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе.