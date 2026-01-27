НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Переговоры России и США Переговоры России и Украины Встретятся еще раз: когда пройдут новые трехсторонние переговоры России, США и Украины

Встретятся еще раз: когда пройдут новые трехсторонние переговоры России, США и Украины

Украинский лидер назвал предварительную дату

В следующий раз встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби должна состояться 1 февраля. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы предварительно говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить [сроки проведения] этой встречи», — сказал он в своем видеообращении.

Зеленский также рассказал, что украинская делегация, вернувшись из Абу-Даби, доложила ему, о чём 23 и 24 января общались стороны. По его словам, в ходе прошедших двухдневных переговоров обсудили «разные вопросы военного характера». Причем решения по некоторым из них должны быть подготовлены к следующей встрече, добавил он.

Несмотря на все попытки прийти к миру, Зеленский заявил, что не откажется от земель «ни при каких обстоятельствах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что рассчитывать на результативность таких сложных переговоров было бы ошибкой. При этом от новых встреч страны не отказались. Консультации продолжатся в ближайшее время.

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев уверен, что мирный процесс тормозит именно Владимир Зеленский. Он раскритиковал его речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также не исключается, что консультации в ОАЭ могут привести к личной встрече президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры по урегулированию Россия Украина США Политика Спецоперация на Украине Мирные переговоры
Комментарии
Гость
2 часа
Зачем писать про пустую болтовню в очередной раз?! Эти переговоры - ровно то, что называют толочь воду в ступе...или переливать из пустого в порожнее.
Гость
4 минуты
ну пройдут и пройдут , чаю попьют, покушают, нам то что
Рекомендуем