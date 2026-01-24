НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Контактировали напрямую: в МИД ОАЭ рассказали подробности трехсторонней встречи по украинскому кризису

Второй раунд переговоров длился почти три часа

141
Следующая встреча между странами, возможно, также пройдет в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби прошли в два этапа. Во время второго раунда страны общались почти три часа. В МИД ОАЭ раскрыли подробности этих дискуссий.

«В течение двух дней в Абу-Даби состоялись беспрецедентные трехсторонние консультации между представителями США, РФ и Украины в рамках продолжающихся усилий по продвижению мирного решения украинского конфликта. Дискуссии прошли в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямой контакт представителей РФ и Украины касательно нерешенных элементов предложенных США рамок мирного урегулирования, а также по мерам укрепления доверия, направленным на поддержку прогресса в достижении всеобъемлющего соглашения», — сообщил РИА Новости представитель правительства МИД ОАЭ.

В Эмиратах уверены, что конфликт между странами не может быть решен без диалога, а прогресс достигается благодаря взаимодействию.

«Мы будем и впредь поддерживать все усилия, направленные на установление мира во всех кризисных ситуациях», — подчеркнули в МИД ОАЭ.

«Конструктивными» встречи между странами в Абу-Даби назвал и украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что основное внимание в ходе дискуссий было уделено «возможным параметрам прекращения конфликта».

«Я очень ценю, что существует понимание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом прекращения войны и обеспечения реальной безопасности», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Также во время переговоров представители стран определили список вопросов для возможной следующей встречи, которая должна состояться уже на следующей неделе.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
