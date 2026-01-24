Двухдневные переговоры по урегулированию украинского кризиса завершились в ОАЭ. Итоги

Делегации общались на русском и английском языках Источник: Reuters

Переговоры по Украине в Абу-Даби с участием российской делегации во главе с начальником главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым завершены. Они шли почти три часа.

После завершения российская делегация вернулась в отель, а представители США направились в аэропорт, сообщает РИА Новости. На момент публикации официальные итоговые заявления участников не обнародованы. Как правило, по результатам таких конфиденциальных встреч стороны проводят внутренние консультации.

Как отметило ТАСС, продолжения встреч сегодня не будет. Об их результатах объявят уполномоченные лица в столицах.

«Диалог по Украине в формате „тройки“ в Абу-Даби может быть продолжен в ближайшие дни», — передает ТАСС.

Согласно сообщениям информагентств, центральными пунктами повестки дня стали обсуждение условий потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территориальные аспекты. Также известно, что стороны общались на русском и английском языках.

В начале первого раунда, который состоялся накануне, делегации трех стран поприветствовал глава эмиратского МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Тогда он выразил надежду, что трехсторонние встречи помогут странам принять шаги, направленные на завершение украинского кризиса.