Стартовал второй раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Стартовал второй раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Встреча проходит в закрытом режиме, без прессы

Планов провести пресс-конференцию по итогам трехсторонних встреч пока нет | Источник: Kremlin.ru

Планов провести пресс-конференцию по итогам трехсторонних встреч пока нет

Источник:

Kremlin.ru

Второй раунд трехсторонней рабочей группы по урегулированию украинского конфликта начался в Абу-Даби. Встречи проходят в закрытом формате, сообщает агентство Reuters.

«Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби», — говорится в публикации.

Пока неясно, сколько времени стороны будут общаться. Известно лишь то, что встречи проходят в разном формате. По информации Associated Press, иногда участники отходят в сторону, чтобы обсудить что-то отдельно, иногда все собираются вместе, иногда несколько групп разбиваются по темам.

Планов провести пресс-конференцию по итогам трехсторонних встреч пока нет, сообщает источник РИА Новости.

На первом раунде делегации не достигли никаких компромиссов. Главной проблемой по-прежнему остается территориальный вопрос, передает Reuters.

Несмотря на это, администрация США назвала первый день переговоров продуктивным, сообщил телеканалу NBC News представитель Белого дома.

Помимо территориального вопроса стороны намерены обсудить частичное прекращение огня. Это хотят предложить России американская и украинская делегации. Речь идет о том, что Украина должна отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и судам, которые участвуют в так называемом теневом флоте. В ответ на это Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую систему.

Еще на саммите представят четыре документа, которые, как предполагается, должны лечь в основу мирного договора. Один из документов касается полного ухода ВСУ из Донбасса.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Переговоры по урегулированию Россия США Украина
Гость
22 минуты
У них не забалуешь.
Гость
15 минут
Потом третий раунд, четрёртый, пятый и шестой. А затем, новые переговоры.
