Песков заявил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россия настаивает на том, чтобы Вооруженные силы Украины покинули территорию Донбасса. Это является одним из важных требований Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хорошо известна позиция России о том, что Украина, Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что чуть менее 5 млрд долларов российских активов сейчас остаются замороженными в США. По его словам, их можно потратить на восстановление пострадавших в боях территорий, это в том числе касается и Донбасса.

По поводу подробностей о предстоящей встречи в Абу-Даби Песков рассказал, что время начала саммита России, США и Украины еще неизвестно. Его определят, когда делегации стран прилетят в ОАЭ. Он предупредил, что переговорный процесс пройдет не только сегодня, но и 24 января, если это потребуется.