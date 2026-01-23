НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Ярославле
Погода-14°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -18

0 м/c,

 761мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 76,04
EUR 88,79
ПСБ: главные события года
Самолеты в Нарьян-Мар
Отзывы о роддомах
Новый дом на месте казармы
Хотят объединить колледжи
Зарезали прохожего на улице
Иномарка влетела в автобус
Политика Песков назвал ключевое условие для урегулирования украинского конфликта: подробности

Песков назвал ключевое условие для урегулирования украинского конфликта: подробности

Собрали главные заявления

217
Песков заявил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПесков заявил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Песков заявил, что Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россия настаивает на том, чтобы Вооруженные силы Украины покинули территорию Донбасса. Это является одним из важных требований Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хорошо известна позиция России о том, что Украина, Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что чуть менее 5 млрд долларов российских активов сейчас остаются замороженными в США. По его словам, их можно потратить на восстановление пострадавших в боях территорий, это в том числе касается и Донбасса.

По поводу подробностей о предстоящей встречи в Абу-Даби Песков рассказал, что время начала саммита России, США и Украины еще неизвестно. Его определят, когда делегации стран прилетят в ОАЭ. Он предупредил, что переговорный процесс пройдет не только сегодня, но и 24 января, если это потребуется.

О том, кто представит страны на трехсторонней встрече, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Переговоры по урегулированию Россия Украина США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
47 минут
А как же денацификация и демилитаризация? Уже не надо. Только территории нужны?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Рекомендуем