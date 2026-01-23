Трамп выдвинул Зеленскому жесткое условие — Украина лишится главного козыря: новости об СВО за неделю

Трамп считает, что конфликт между Россией и Украиной должен завершиться и пути к миру еще открыты Источник: Shannon Stapleton / Reuters

В зоне СВО страны постоянно обмениваются ударами, воюют на поле боя, пока на высшем уровне обсуждают варианты завершения конфликта и ведут переговоры. В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией, на которой обсудили мирный договор по урегулированию украинского кризиса. Перед началом ключевых переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может потерять оставшиеся территории, но назвал условие, которое сможет спасти страну.

Уследить за всеми событиями в новостном потоке сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем дайджест главных событий про СВО. Сегодня расскажем о том, что произошло за последние семь дней.

Взаимные удары России и Украины и их последствия

На этой неделе регионы России подверглись массовой атаке беспилотников. В Краснодарском крае из-за ударов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

По информации губернатора Вениамина Кондратьева, налеты беспилотников были на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. Там погибли три человека, еще 8 пострадали.

Еще одна нефтебаза из-за ударов БПЛА загорелась в Пензе. К счастью, там никто не пострадал.

В Воронежской области из-за падения обломков дронов вспыхнула кровля в одном частном доме. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавшая семья временно находится у родственников, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Белгородской области во время ударов ранило местного жителя. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в районе села Архангельское Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.

Также в Белгороде из опасной зоны пришлось эвакуировать более 1700 человек. Все дело в том, что в городе проводили работы по извлечению боеприпаса на одной из улиц. Движение там пока перекрыто, развернут оперативный штаб администрации города.

«Почти сутки без перерыва шла сложнейшая работа. Чтобы обеспечить безопасность горожан, взрывотехникам Министерства обороны пришлось вести масштабные земляные работы на большой глубине с применением специальной техники. Они свою задачу выполнили — боеприпас вывезли для обезвреживания», — написал в Telegram-канале глава городской администрации Валентин Демидов.

Источник: Настоящий Гладков / Telegram Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Работа по извлечению боеприпаса шла почти сутки Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В ответ на атаки на регионы России ВС РФ наносят удары по критическим объектам Украины. Из-за этого в стране происходят отключения электричества на 16 часов в сутки, сообщил в своих соцсетях генеральный директор энергосбытовой компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

«Максимальные промежутки — семь часов без света и 3,5 часа со светом — больше не соответствуют действительности. Ранее опубликованный график вероятных отключений утратил актуальность. <…> Перерывы в электроснабжении могут продолжаться свыше 16 часов. Это нынешние реалии», — заявил глава YASNO и отметил, что ситуация в энергосистеме страны существенно ухудшилась.

Также на Украине сложной остается ситуация с водоснабжением и отоплением. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Говорю честно: ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент», — заявил Кличко.

Западные СМИ предполагают, что эта зима станет для Украины особенно тяжелой и суровой. Из-за ответных ударов российской армии украинские власти столкнулись со значительными трудностями в проведении восстановительных работ, сообщает Reuters. Кроме того, в стране не осталось ни одной целой электростанции.

Вместе с тем российские военные на этой неделе освободили пять населенных пунктов. Среди них Приволье и Новопавловка в ДНР, а также Прилуки и Павловка в Запорожской области и Симиновка в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

«Совет мира» Трампа

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил о формировании международного «Совета мира». Его первоначальной задачей является реализация плана по послевоенному урегулированию в секторе Газа. Однако команда Трампа рассматривает идею создания аналогичной организации и для Украины. Этот вопрос уже обсуждался с украинскими официальными лицами, пишет Financial Times.

Согласно плану американского лидера, отдельный совет под его председательством будет наблюдать за выполнением будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом и гарантировать его исполнение. В этот совет могут войти представители Украины, России, Европы, НАТО и США. Председателем также может стать президент США.

Он уже направил приглашение войти в состав «Совета мира» президенту России Владимиру Путину. МИД РФ изучает поступившие документы и консультируется по этому вопросу со стратегическими партнерами. По словам Путина, только после этого Россия сможет дать ответ на приглашение в «Совет мира».

Приглашение войти в организацию получил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он пояснил, что сейчас дипломаты работают над ним. Пока украинский лидер тоже не согласен войти в состав «Совета мира», так как ему сложно представить участие Украины в одном органе вместе с Россией и Белоруссией, заявил он в разговоре с «УНИАН». Однако он хочет разобраться в будущем формате работы организации — ему необходимо понять, является ли «Совет мира» той самой структурой, создание которой обсуждается в рамках текущих мирных переговоров с США, передает Financial Times.

План по восстановлению Украины

На этой неделе президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе должны были подписать соглашение о восстановлении украинской территории. Однако этого не произошло, так как документы, о которых велись переговоры с американскими чиновниками перед саммитом, остались недоработанными, пишет Financial Times.

По информации The Telegraph, обсуждаемый Киевом и Вашингтоном план предполагает привлечение около 800 млрд долларов за десять лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики. Речь идет о кредитах, грантах и инвестициях от частных компаний.

Тем не менее, в ходе закрытой часовой беседы Трампу и Зеленскому все-таки удалось достичь некоторых договоренностей. После завершения двустороннего саммита американский президент прокомментировал их детали.

«Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал он.

Также Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной должен завершиться и пути к миру еще открыты. Вскоре за президентом США выступил украинский лидер Зеленский и анонсировал первые трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Первое заседание трехсторонней рабочей группы, созданной для разрешения украинского кризиса, пройдет 23 января в Абу-Даби. Состав российской делегации возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, в нее также войдут представители Минобороны.

«Это военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Значит, это рабочая группа по вопросам безопасности. Это будут первые переговоры», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, на трехсторонней встрече будет присутствовать спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. У него запланирована отдельная встреча со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, на которой они обсудят экономические вопросы, а также «Совет мира» и готовность России направить 1 миллиард долларов в бюджет организации из российских активов, замороженных еще предыдущей администрацией США.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, перед отправлением в Абу-Даби представители Кремля получили конкретные инструкции от президента России Владимира Путина с учетом всех деталей состоявшегося в Москве разговора с американской стороной.

Украинский лидер перед встречей делегаций в Абу-Даби заявил, что Киев готов к компромиссам. По словам Зеленского, трехсторонняя встреча в Абу-Даби лучше, чем ее полное отсутствие.

На переговорах Украину представят Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины; Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) — руководитель офиса президента Украины; Сергей Кислица — первый заместитель руководителя офиса президента; Давид Арахамия — глава парламентской фракции «Слуга народа» и Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

США же выступят на этой встрече в роли посредника между странами. От американской стороны за стол переговоров сядут спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, а также комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Встреча Владимира Путина и Джоша Грюнбаума в Кремле Источник: Kremlin.ru

Во время переговоров страны планируют обсудить возможность временного прекращения огня. Речь идет о том, что Украина должна отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и судам, которые участвуют в так называемом теневом флоте. В ответ на это Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую систему.

Вместе с этим страны обсудят отказ Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки по восстановлению Украины в размере 800 млрд долларов, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источники. Также на саммите представят четыре документа, которые, как предполагается, должны лечь в основу мирного договора. Один из документов касается полного ухода ВСУ из Донбасса.

«Хорошо известна позиция России о том, что Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помимо Донбасса, Украина может потерять еще больше территорий. А вот спасти страну может только мирное соглашение, так считает президент США Дональд Трамп.