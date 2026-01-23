Трехсторонняя встреча впервые за время конфликта: кто представит Россию, США и Украину и что известно о переговорах в ОАЭ

Переговоры разделят на несколько заседаний и на первом обсудят вопросы безопасности Источник: Kremlin.ru

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию украинского кризиса состоится в Абу-Даби 23–24 января. Рассказываем, кто будет участвовать в переговорах и что известно о предстоящей встрече в материале.

Кто представит Россию

Переговорная группа России по вопросам безопасности уже сформирована. Представители делегации в ближайшие часы вылетят в ОАЭ.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, состав переговорной группы возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Также на трехсторонней встрече будет присутствовать спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ушаков отметил, что перед отправлением в Абу-Даби представители Кремля получили конкретные инструкции от президента России Владимира Путина с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора в Москве с американской стороной.

Кто представит Украину

О том, что страны сядут за стол переговоров, накануне заявил украинский лидер Владимир Зеленский, выступая перед журналистами в Давосе после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Тогда же он раскрыл состав украинской делегации. Украину в ОАЭ представят:

Рустем Умеров — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины;

Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) — руководитель офиса президента Украины;

Сергей Кислица — первый заместитель руководителя офиса президента;

Давид Арахамия — глава парламентской фракции «Слуга народа»;

Андрей Гнатов — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По словам Зеленского, Украина готова к компромиссам, но ожидает того же и от России. Украинский лидер отметил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби лучше, чем их полное отсутствие.

Кто представит США

Посредником между странами выступит США. Интересы американской стороны представят:

Стив Уиткофф — спецпосланник Дональда Трампа;

Джаред Кушнер — предприниматель и зять президента США;

Джош Грюнбаум — комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления общих служб США.

Что известно о предстоящих переговорах

Это первая встреча в формате трех стран за всё время конфликта между Россией и Украиной. Переговоры планируют провести 23–24 января в Абу-Даби. Первое заседание по вопросам безопасности назначено на эту пятницу.

Американская и украинская делегации хотят предложить России частичное прекращение огня, передает газета Financial Times. Речь идет о том, чтобы РФ прекратила удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина, в свою очередь, перестанет атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры так называемого теневого флота.

Отмечается, что Уиткофф также проведет отдельные переговоры по экономическим вопросам с главой РФПИ Дмитриевым. Они обсудят «Совет мира» и готовность России направить 1 миллиард долларов в бюджет организации из российских активов, замороженных еще предыдущей администрацией США.

По словам помощника президента РФ Ушакова, оставшиеся заблокированные в США средства могли бы быть направлены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий, после подписания мирного договора между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи Путина представителями американской делегации. Дмитриев отметил, что прошедшие переговоры были важными.