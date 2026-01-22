Зеленский анонсировал переговоры с Россией: что произошло после встречи президента Украины с Трампом

В четверг, 22 января 2026 года, на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Переговоры длились около часа и были посвящены поиску путей разрешения украинского конфликта.
Встреча Трампа и Зеленского прошла за закрытыми дверями без участия прессы. Официальные детали обсуждавшихся предложений пока не раскрываются. После встречи Дональд Трамп кратко прокомментировал переговоры.
«Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал он.
Президент США заявил, что конфликт должен завершиться и пути к миру еще открыты.
Подробных публичных заявлений от Владимира Зеленского сразу после встречи не последовало. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров подтвердил факт проведения и продолжительность переговоров. Советник президента Дмитрий Литвин также назвал встречу «хорошей».
Основное выступление Зеленского на ВЭФ произошло в более позднее время. Он анонсировал трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ. По его словам, это будет первая трехсторонняя встреча такого рода, и она состоится 23–24 января.
Спецпредставитель США Стивен Уиткофф, участвующий в посреднических усилиях, утром в Давосе заявил, что для достижения соглашения осталось решить, «по сути, только один вопрос». Он направится на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Известно, что, помимо условий мира, на ней обсудят возможность использования российских замороженных активов.