Зеленский анонсировал переговоры с Россией: что произошло после встречи президента Украины с Трампом

Трамп и Зеленский проговорили около часа Источник: Shannon Stapleton / Reuters

В четверг, 22 января 2026 года, на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Переговоры длились около часа и были посвящены поиску путей разрешения украинского конфликта.

Встреча Трампа и Зеленского прошла за закрытыми дверями без участия прессы. Официальные детали обсуждавшихся предложений пока не раскрываются. После встречи Дональд Трамп кратко прокомментировал переговоры.

«Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал он.

Президент США заявил, что конфликт должен завершиться и пути к миру еще открыты.

Подробных публичных заявлений от Владимира Зеленского сразу после встречи не последовало. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров подтвердил факт проведения и продолжительность переговоров. Советник президента Дмитрий Литвин также назвал встречу «хорошей».

Основное выступление Зеленского на ВЭФ произошло в более позднее время. Он анонсировал трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ. По его словам, это будет первая трехсторонняя встреча такого рода, и она состоится 23–24 января.