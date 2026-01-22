НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -15

0 м/c,

 762мм 79%
Подробнее
7 Пробки
USD 76,04
EUR 88,79
ПСБ: главные события года
Зарезали прохожего на улице
Иномарка влетела в автобус
Бесплатный вход в музеи
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Политика Спецоперация на Украине Зеленский анонсировал переговоры с Россией: что произошло после встречи президента Украины с Трампом

Зеленский анонсировал переговоры с Россией: что произошло после встречи президента Украины с Трампом

Лидер США остался доволен разговором

136
Трамп и Зеленский проговорили около часа | Источник: Shannon Stapleton / ReutersТрамп и Зеленский проговорили около часа | Источник: Shannon Stapleton / Reuters

Трамп и Зеленский проговорили около часа

Источник:

Shannon Stapleton / Reuters

В четверг, 22 января 2026 года, на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Переговоры длились около часа и были посвящены поиску путей разрешения украинского конфликта.

Встреча Трампа и Зеленского прошла за закрытыми дверями без участия прессы. Официальные детали обсуждавшихся предложений пока не раскрываются. После встречи Дональд Трамп кратко прокомментировал переговоры.

«Встреча с президентом Владимиром Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал он.

Президент США заявил, что конфликт должен завершиться и пути к миру еще открыты. 

Подробных публичных заявлений от Владимира Зеленского сразу после встречи не последовало. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров подтвердил факт проведения и продолжительность переговоров. Советник президента Дмитрий Литвин также назвал встречу «хорошей».

Основное выступление Зеленского на ВЭФ произошло в более позднее время. Он анонсировал трехсторонние переговоры Украины, США и России в ОАЭ. По его словам, это будет первая трехсторонняя встреча такого рода, и она состоится 23–24 января.

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф, участвующий в посреднических усилиях, утром в Давосе заявил, что для достижения соглашения осталось решить, «по сути, только один вопрос». Он направится на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Известно, что, помимо условий мира, на ней обсудят возможность использования российских замороженных активов

 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Владимир Зеленский Мирные переговоры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем