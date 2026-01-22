«Полный доступ навсегда»: Трамп раскрыл детали громкой сделки по Гренландии

Президент Соединенных Штатов будет добиваться всех запланированных условий Источник: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о предоставлении Соединенным Штатам полного и бессрочного доступа к Гренландии. Как заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox Business, речь идет о фундаментальном соглашении.

«Речь идет о полном доступе (к Гренландии. — Прим. ред.): без окончания срока, без временных рамок», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о характере обсуждаемых договоренностей.

Президент вновь подчеркнул, что присутствие США на острове продиктовано соображениями национальной безопасности, поскольку Гренландия имеет ключевое стратегическое значение. Трамп дал понять, что намерен добиваться всех запланированных условий.

«Мы (в рамках будущей сделки с Гренландией) получим всё, что хотели: полную безопасность, полный доступ ко всему. У нас будет столько баз, столько оборудования, сколько мы захотим», — заявил он.

Одним из конкретных элементов этого доступа станет размещение в Гренландии элементов американской системы ПРО.

« „З олотой купол “ будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь всё пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем», — пояснил президент.

При этом, как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова. Вместо этого согласованные в Давосе рамки позволят США получить суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. По аналогии с соглашением Великобритании с Кипром эти базы будут считаться территорией США. В рамках такого соглашения США смогут проводить военные операции, разведку и обучение, а также содействовать местному развитию, потенциально включая добычу редкоземельных металлов.

Накануне вечером Трамп заявил, что продуктивная встреча с генсеком НАТО Марком Рютте заложила основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. По итогам переговоров американский лидер сообщил, что не введет пошлины против восьми европейских стран, которые сопротивлялись присоединению Гренландии к США. При этом, как стало известно газете, начальники штабов обороны НАТО в Европе отложили планы военной миссии в Гренландию, чтобы позволить политической напряженности улечься.

Во время форума Трамп заявил, что США не будут применять силу, чтобы получить Гренландию. Он добавил, что Америка хочет получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».

«Мы хотим кусок льда для собственной защиты. Вы можете сказать „да“ или „нет“, и мы запомним», — пригрозил лидер США.